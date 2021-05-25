Colombia | Muere bebé en ambulancia que no pudo pasar por bloqueo

Una bebé recién nacida murió a bordo de una ambulancia en la que era trasladada. La unidad móvil quedó atrapada en medio de un bloqueo. El trayecto era de Buenaventura a Cali. En el vehículo de emergencia íban dos médicos, el chofer, la bebé y su papá.

La bebé falleció porque a la ambulancia no le permitieron circular en un bloqueo a la altura de La Delfina, en la vía Buenaventura - Cali. La unidad móvil quedó parada en medio de explosivos y gases lacrimógenos. Todos corrían peligro por el fuego cruzado.

Bebé murió en un bloqueo en vía del Valle: relato de la misión médica es desgarrador.



La ambulancia en la que era trasladada la pequeña quedó atrapada en medio de estallidos y gases lacrimógenos, según narró la profesional a cargo - https://t.co/Obce6Tq8E1 pic.twitter.com/l1uiqrik9V — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 24, 2021

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La menor debía ser trasladada de Buenaventura a Cali

La pequeña era trasladada a Cali porque necesitaba una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal. En el trayecto accidentado, el equipo de salud intentó reanimarla, pero la bebé no respondió. Tampoco podían sacarla de la ambulancia porque la menor iba intubada.

Autoridades lamentaron el hecho y denunciaron violación al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos, por lo que solicitaron una investigación.

María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, dijo: “esta infracción debió haber sido informada por las autoridades competentes como una de las más graves afectaciones en el Valle del Cauca en el uso de los servicios de las misiones médicas; no solamente obstruyeron el paso del bebé a la unidad de neonatos, sino que impidieron el regreso de los profesionales a seguir adelantando sus servicios al hospital”.

Además, dio a conocer que hay 123 reportes de infracciones a las misiones médicas, de las cuales 49 se refieren a ataques en contra de ambulancias.

123 infracciones a la misión médica durante el paro

Durante el paro, que ya suma más de 20 días, se han presentado 123 infracciones a la misión médica, que dificultan la atención a pacientes. Autoridades recuerdan que es de carácter urgente la movilidad libre de las ambulancias.

En cuanto al traslado de la bebé, detallaron que fue interrumpido por el bloqueo que se presentó y el enfrentamiento entre manifestantes y fuerza pública.

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