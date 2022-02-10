Adiós cubrebocas en Nueva York; no todos están seguros de la medida

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que pondría fin al mandato de uso de cubrebocas en el estado para la mayoría de los lugares públicos cerrados, excepto escuelas, centros de atención médica y correccionales.

Nueva York dejaría de exigir que las personas usen cubrebocas o demuestren que recibieron una vacuna COVID-19 al ingresar a la mayoría de los lugares públicos cerrados, a partir del jueves, gracias a una disminución en los casos de COVID-19 y hospitalizaciones.

Parker Krug / Residente de NY:

Creo que debe hacerse y controlarse con cuidado mientras tratamos de volver a la vida, pero en espacios como el teatro y los grandes eventos creo que todavía debería estar allí. No creo que tenga que desaparecer. No hay nada que deba hacernos sentir que no deberíamos usarlo. Todavía no estamos fuera de peligro.

Mientras que el residente de Nueva Jersey, Robin Green, piensa: "Siento que está bien, si las personas están vacunadas y hay, ya sabes, algo de inmunidad en este momento".

Una turista de Alabama, Leslyn Weathers notó más cumplimiento en Nueva York en comparación con su estado: "De hecho, he notado que ha habido más cumplimiento en Nueva York que lo que he visto en el sureste. Y siento que hay un mejor uso de las vacunas aquí y las pruebas. Así que creo que está tomando una decisión segura. Por supuesto, usaré mi cubrebocas. Soy una persona mayor, pero no tengo ningún problema con eso".

The governors of New York and Massachusetts announced that they would end certain mask mandates in their states, joining a growing list of state leaders planning to ease mask rules as the latest COVID-19 surge wanes https://t.co/37GNk2QXDN pic.twitter.com/6x1ta28hP4 — Reuters (@Reuters) February 9, 2022

No al cubrebocas, sí al pase sanitario, para evitar contagios Covid-19

En la ciudad de Nueva York, la ciudad más poblada del país, el requisito de que las personas muestren un comprobante de vacunación para ingresar a restaurantes, gimnasios, teatros y otros lugares cerrados seguirá vigente por el momento, dijo la oficina del alcalde Eric Adams.

Los funcionarios del estado de Nueva York decidirán si mantienen vigente el mandato estatal de cubrebocas escolares durante la primera semana de marzo, después de que los estudiantes regresen de las vacaciones de invierno. Esa decisión tendrá en cuenta el número de casos, las tasas de positividad y otros factores, dijo Hochul.

Pero la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la Dra. Rochelle Walensky, dijo que con los casos aún altos en todo el país, "ahora no es el momento" de eliminar los mandatos de cubrebocas en las escuelas y otros lugares públicos.

El promedio de siete días de casos de COVID-19 cayó un 44% con respecto a la semana anterior a 247 mil 300 casos por día, dijo Walensky. El promedio de ingresos hospitalarios disminuyó un 25 % desde la semana pasada a alrededor de 13 mil por día y el promedio de muertes fue de 2 mil 400 por día, una caída del 3 % con respecto a la semana anterior.