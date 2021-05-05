El expolicía Derek Chauvin solicitó un nuevo juicio

El ex oficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, le pidió a un juez de la ciudad un nuevo juicio, según mostraron los registros judiciales. Esto sucedió dos semanas después de que fuera declarado culpable de homicidio en segundo y tercer grado, además de homicidio involuntario por la muerte del afroamericano George Floyd.

En una serie de mociones presentadas al juez de la corte de distrito Peter Cahill, el abogado de Chauvin, Eric Nelson, dijo que su cliente fue privado de un juicio justo. Agregó que hubo mala conducta de la fiscalía y del jurado, errores de leyes en el juicio y que el veredicto era contrario a la ley.

BREAKING: Derek Chauvins lawyer Eric Nelson just filed a motion asking for a new trial. pic.twitter.com/OTAx9Gbmfe — Markie Kelly (@MarcTwinCities) May 4, 2021

El 20 de abril, un jurado de 12 miembros encontró a Derek Chauvin, de 45 años, culpable de los tres cargos que enfrentó, después de considerar tres semanas con testimonio de 45 testigos, incluidos transeúntes, oficiales de policía y expertos médicos.

El raro veredicto contra un oficial de policía se considera un hito en la tensa historia racial de Estados Unidos y una reprimenda al trato de las fuerzas del orden hacia los afroamericanos.

En un enfrentamiento capturado en video, Chauvin, un veterano blanco de la fuerza policial, colocó su rodilla contra el cuello de Floyd, un hombre negro de 46 años esposado, durante más de 9 minutos, el 25 de mayo de 2020. Chauvin y tres compañeros oficiales intentaban arrestar a Floyd, acusado de usar un billete falso de $20 dólares para comprar cigarrillos en una tienda de comestibles.

La sentencia de Derek Chauvin

La lectura de la sentencia contra Derek Chauvin fue una semana más tarde de la fecha marcada inicialmente. El expolicía permanece en una prisión en Minneapolis a la espera de la sentencia.

Según la web del Tribunal de Distrito del Condado de Hennepin, donde se celebró el juicio, la sentencia se leerá el 25 de junio a las 13:30 horas, ya que un conflicto de programación evitó que fuera en la fecha planificada.

El ex oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin junto a su abogado defensor Eric Nelson mientras se lee el veredicto del jurado, el 20 de abril de 2021.|POOL/via REUTERS

La condena por homicidio involuntario en segundo grado es una pena de prisión de no más de 40 años, mientras que la de asesinato en tercer grado le puede suponer otros 25 años como máximo entre rejas. La sentencia por homicidio en segundo grado no supera los diez años y una multa económica de 20.000 dólares.

El juez Peter Cahill anunció que la sentencia se emitiría después de analizar los últimos argumentos de la defensa de Chauvin y de la elaboración de un informe de investigación, que será analizado en una audiencia previa.

La sentencia de Derek Chauvin.

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