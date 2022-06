¡Vivir sin agua!: Con cacerolas y garrafones piden alto a los cortes

¡Vivir sin agua!: Con cacerolas y garrafones para abastecer agua vacíos integrantes de colectivos ciudadanos y activistas protestaron en la explanada de los héroes exigiendo al gobierno del estado un alto a los cortes de agua que está sufriendo la población.

“Hay colonias que tienen semanas sin agua y eso es una injusticia: la petición es agua para todos y en las tuberías queremos agua las 24 horas del día los 365 días del año,” declaró Argelia Montes, Presidenta Tribuna de Vigilancia Ciudadana.

El ruido de las cacerolas y consignas retumbo frente al recinto gubernamental protegido por policías.

Los manifestantes reunidos en esta explanada lanzaban consignas contra el director de agua y drenaje, Juan Ignacio Barragán, quien ha encabezado el plan de recortes de agua potable en el estado.

“Me tiene muy preocupada lo del agua aquí en Monterrey, yo soy de aquí nunca había visto ésta situación tan mal, estar hasta 6 días sin agua está pesado; sería pedir a los industriales que la misma cantidad que han exportado y han vendido 2021 a 2022 no lo donen a la ciudad porque nos urge el agua,” expresó Bertha Garza, manifestante.

Elementos de Protección Civil rociaron químico retardante en la fachada del Palacio de Gobierno.

Y es que en otras protestas los manifestantes han provocado incendios en Palacio de Gobierno de Monterrey, Nuevo León.

Sin embargo, ésta protesta de cacerolas y garrafones concluyó de manera pacífica.

Bloquean Avenida Concordia en el municipio de Escobedo por falta de agua y luz

Unas 40 familias de una colonia privada bloquearon la avenida concordia en el municipio de Escobedo en protesta por carecer del servicio de luz desde hace tres días.

“Sin agua y sin luz literal, el bloqueo es porque tenemos tres días aproximadamente sin luz son aproximadamente 40 casas que han estado insistiendo en comisión federal que ante todo éste tiempo y pues sin respuesta alguna,” expresó para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca una vecina de la Colonia Privadras de Lindora.

Se trata de habitantes de la Colonia Privadas de Lindora, quienes desesperados por carecer del servicio de electricidad y no poder soportar las temperaturas de 40 grados salieron de sus viviendas para cerrar dicha vialidad.

“Ahí realmente estamos a 42 - 43 grados ósea es algo inhumano,” continuó Martín Martínez, vecino de la Colonia Privadras de Lindora. Pronto decenas de conductores quedaron atrapados en el caos.

Desde la carretera Laredo las largas filas de vehículos se hicieron muy notorias. Incluso los automovilistas tuvieron que bajar de las unidades por el intenso calor.

Los residentes mostraron cartulinas con consignas dirigidas a la CFE.

“El problema es por un transformador de hecho tenemos como 7, 8 transformadores a los cuáles nunca les habían dado mantenimiento el mes pasado explotó uno, ya no sirvió estuvieron los vecinos casi una semana sin luz,” declaró una vecina de la Colonia Privadras de Lindora.

Fue el pasado lunes cuando una falla total en un transformador dejó sin luz a las 40 casas de este fraccionamiento.

Algunos vecinos han tenido que ir a dormir a casas de familiares incluso rentar cuartos de hotel.

“Agua y luz que a donde vamos hacer nos están orillando a hacer esto y no somos gente de hacer esto, nos dijeron, dijeron que ellos lo conseguían pero que con un buen moche no lo daban o sea no como; si uno no paga el recibo de la luz al otro día te lo cortan y te cobran reconexión,” finalizó Martín Martínez vecino de la Colonia Privadras de Lindora.

Al lugar del bloqueo llegaron agentes municipales para solicitar a los vecinos liberar la vía.

Sin embargo los vecinos afectados advirtieron que volverán tomar La Concordia si es necesario ya que no aguantan un día más sin luz y sin agua.