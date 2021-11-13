Espectáculo “Lightscape” inaugura temporada navideña en Los Ángeles

Ha sido un éxito en los icónicos Kew Gardens de Londres durante casi una década. Ahora, el espectáculo inmersivo navideño "Lightscape" llega a Los Ángeles por primera vez.

Los visitantes disfrutan de un recorrido de una milla de largo, que muestra orbes iluminados con antorchas de gas con el tema de Noche de paz, carpas de árboles de Navidad de colores emergentes, una versión con proyección de luz del Paseo de la Fama de Hollywood, árboles que cantan y la pieza central: un túnel de la catedral iluminado con miles de bombillas LED, creando un arco mágico; perfecto para momentos de Instagram.

Jonny Marks/Dir. de Desarrollo de RGL:

Traemos instalaciones de luz de artistas literalmente de todo el mundo. Así que esta pieza en particular es de Australia. Tiene más de 100,000 luces LED, y este es el punto en el que la gente se arrodilla y propone. Este es un momento romántico aquí. Así que el año pasado en Chicago, tuvimos más de 50 propuestas. Pero mientras caminas por los jardines, ves piezas de Europa, obviamente del Reino Unido, esto es de Australia y localmente de Los Ángeles.

El espectáculo se ha vendido en todo el Reino Unido y se ha expandido masivamente en los Estados Unidos en los últimos años, incluidos sitios en Texas y Nueva York. Pero esta es la primera vez que los angelinos tienen la oportunidad de experimentarlo, deambulando entre las palmeras del Arboreto de Los Ángeles, mientras avanzan por el recorrido. Es una hazaña de ingeniería con una enorme cantidad de preparación involucrada.

"Solo en Los Ángeles tenemos más de un millón de luces. Tenemos 17 millas de cables. Tenemos 18 instalaciones. Sí, así que es una gran empresa. Comenzamos la instalación un mes antes y, por supuesto, mucho de lo que hacemos, el público no lo ve. Está oculto ", agrega Jonny.

El túnel de la catedral es un gran éxito entre las personas que se mueven lentamente mientras capturan las mejores fotos para las redes sociales o selfies para enviar a la familia. Con una interpretación de "O Holy Night" a través de altavoces repartidos por todo el perímetro, lleva a los visitantes a un ambiente festivo.

"Realmente estoy disfrutando la música y el respiro. Creo que después de COVID, la gente simplemente, ya sabes, quiere tener una experiencia alegre y esto es impresionante. Te ... gusta, una iluminación hermosa. La música evoca emoción, evoca alegría y es un momento maravilloso porque estás aquí con tus seres queridos ”, explica la visitante Norma Edith García-Gonzelez de Los Ángeles que está allí con su familia.

Espectáculo de luces inagura temporada navideña, es "Lightscape"

Otro atractivo clave son los orbes, iluminados con decenas de antorchas encendidas. Es un momento tranquilo, con la vista de tiendas de campaña con forma de árbol de Navidad en la distancia y la "Noche de paz" de Sinead Oconnor creando el ambiente.

Brandi Veil / Visitante:

Me encanta la experiencia del fuego porque fue natural, fue la naturaleza. Inmediatamente sentí que estaba en el ritmo de la experiencia por la que estaba a punto de pasar.

Parte de la atracción es el entorno: el LA Arboretum cierra al anochecer, por lo que la gente rara vez puede ver los jardines durante las últimas horas de la noche. Pero ese es un punto de venta adicional aquí, que brinda a los visitantes la oportunidad de ver las plantas, literalmente, bajo una luz completamente diferente.

Espectáculo de luces inaugura temporada navideña en Los Ángeles.|REUTERS

"Este paisaje de luces va a revelar estas colecciones botánicas de una manera que nunca antes habían visto. Así que los efectos que disfrutamos esta noche y que todos van a venir a ver durante las próximas 55 noches ... ver diez mil tipos diferentes de plantas iluminadas con sus formas y texturas cobrando vida de una manera completamente nueva. Por lo tanto, para un jardín botánico, este es un gran paso adelante y atrae a una audiencia completamente diferente ", explica Richard Schulhof, CEO del Arboreto de Los Ángeles.

La Lightscape abre al público el viernes 12 de noviembre y se extiende hasta el domingo 16 de enero.