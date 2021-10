Mariana Rodríguez se corta el cabello en apoyo a un niño con leucemia

Mariana Rodríguez, titular de la oficina Amar a Nuevo León, compartió en sus redes sociales el momento en que se cortó el cabello, como muestra de apoyo a un niño que padece leucemia.

Desde las primeras horas de este sábado, la primera dama de Nuevo León subió a su cuenta de Instagram una serie de historias, en las que explicó los motivos para despedirse de su cabellera rubia.

Mencionó que en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) Capullos conoció a un niño, quien ha perdido parte de su cabello a causa de las quimioterapias que recibe contra la leucemia .

En Capullos conocí a este niño, está ahí porque no lo llevaban a sus quimios, además la mamá decía que se veía muy feo cuando se le caía el pelo por las quimioterapias.

Según Mariana Rodríguez, el pequeño “tiene una actitud increíble”, pero en las últimas semanas de tratamiento tuvo un cambio en su estado de ánimo, en el que también influyó la sonda que tenía en el estómago y que le causó dermatitis.

“Lo más recomendable es raparlo y el día de hoy me voy a rapar con él, no quiero que se sienta solo en este proceso, quiero acompañarlo. Son las últimas horas que me van a ver con este cabello”, dijo la también influencer .

Mariana Rodríguez documentó en sus redes su nuevo look

Alrededor del mediodía, en otras historias de Instagram compartió el momento en que le cortaron el cabello, aunque inicialmente se raparía, igual que el niño, el menor prefirió “peinarse con picos” y ella tampoco perdió por completo su cabellera.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García , dijo en sus redes sociales que “en serio” le había gustado el nuevo peinado de su esposa, con quien se casó en marzo de 2020.

“Me tienes completamente enamorado y loco, me encanta lo que haces. El gesto que hiciste, sin palabras”, expresó el mandatario estatal.

Esta semana, Mariana Rodríguez se volvió tendencia en redes sociales porque llegó disfrazada como Cenicienta al Palacio de Gobierno del estado, imagen que fue captada y dada a conocer por el gobernador en su cuenta de Instagram.

“Llegó una sorpresa al Palacio. Cinderella looking for a fella (Cenicienta buscando a un amigo). ¿Qué traes? A ver, vuelta, qué bañada estás tú, tenemos cena de gala, ¿a qué horas?”, mencionó Samuel García en el video.