OMS: jóvenes atraídos al tabaco a través de cigarro electrónico

El elegante marketing de la industria tabacalera está atrayendo a los jóvenes a los cigarros electrónicos, lo que puede conducir a la adicción al tabaco, a pesar de las afirmaciones de algunos ejecutivos de que su meta es resolver la epidemia del tabaquismo, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Más de ocho millones de personas mueren anualmente por el consumo de tabaco y la exposición al humo del cigarro, lo que convierte al hábito en una de las principales causas de enfermedades prevenibles, dijo la OMS en un informe en el que pidió una mayor regulación de los dispositivos libres de humo que contienen nicotina.

Countries around the 🌏🌍🌎 are making progress in the fight against tobacco but some still need to address new products such as e-cigarettes.



The latest WHO global tobacco control report explains 👉https://t.co/lCqYEn79hY pic.twitter.com/itOV1KfsGb — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 27, 2021

En una entrevista con el periódico británico Mail on Sunday, el presidente ejecutivo de Philip Morris International, Jacek Olczak, fue citado diciendo que quería que el grupo tabacalero pudiera "dejar atrás el hábito de fumar".

Cuando se le preguntó sobre tales afirmaciones, Ruediger Krech, director del departamento de promoción de la salud de la OMS, dijo en una sesión informativa el martes: "No creo...".

"Si bien la evidencia aún no es totalmente concluyente sobre el tema de los cigarros electrónicos, sabemos que también son dañinos".

También ve: Nueva Zelanda busca prohibir el consumo de tabaco y cigarros.

Los cigarros electrónicos conducirían a la adicción al tabaco

Agregue que hay 16.000 sabores en el mercado para los cigarros electrónicos, incluidos chicle, helado de vainilla y galletas de chocolate, dijo Krech y agregó que los usuarios de cigarros electrónicos tienen "al menos dos o tres veces" más probabilidades de convertirse en fumadores.

"Esto requiere exactamente la misma regulación que los cigarros", agregó.

Las tabacaleras promueven los cigarros electrónicos a través de un diseño elegante de productos, personas influyentes en las redes sociales y un sinfín de sabores, dijo Kelly Henning de Bloomberg Philanthropies, que financió el informe.

"Sabemos que los cigarros electrónicos son extremadamente atractivos para los jóvenes y el objetivo de la industria es lograr que toda una nueva generación de usuarios se vuelva adicta a estos productos", sostuvo.

Te puede interesar: Estados Unidos busca prohibir cigarros mentolados y saborizados.

En USA, más de 3 millones de jóvenes son usuarios de cigarros electrónicos

"Uno de cada 5 chicos de secundaria (en Estados Unidos) usa cigarros electrónicos actualmente, eso es 3,6 millones de jóvenes", agregó. "Todavía hay un problema muy grande aquí".

Philip Morris vende IQOS, un dispositivo que calienta pero no quema el tabaco molido, para crear un aerosol lleno de nicotina similar al producido por los cigarros electrónicos, que calientan líquido de nicotina aromatizado. La compañía también comenzó a vender cigarros electrónicos más tradicionales en algunos mercados el año pasado.

British American Tobacco vende cigarros electrónicos con la marca Vuse, mientras que Imperial Brands comercializa cigarros electrónicos Blu.

Te recomendamos: Día Mundial sin Tabaco ¿por qué es buena idea dejar de fumar?