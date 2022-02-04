Liberan a expolicía que mató a LaQuan McDonald, cumplió media condena

El expolicía de Chicago condenado por asesinar al joven afroamericano LaQuan McDonald, de 17 años, fue liberado de prisión tras cumplir solo la mitad de su condena.

Jason Van Dyke fue puesto en libertad después de cumplir solo 39 meses de su sentencia de 81 meses por disparar 16 tiros y matar en el año 2014 al adolescente negro.

El Departamento Correccional de Illinois dijo que Van Dyke era elegible para ser liberado antes de tiempo debido a su buen comportamiento durante su encarcelamiento.

“We demand justice for a young kid that was shot 16 times…Jason VanDyke stole this kid’s life…We want justice for Laquan McDonald” #Justice4Laquan pic.twitter.com/p5sDWHAUZG — Chicago Committee Against War & Racism (@NoWarNoRacism) February 3, 2022

Michael Pfleger / Sacerdote:

Nos oponemos a lo que está ocurriendo hoy, el lanzamiento de Jason Van Dyke. Le dieron una palmada en la muñeca cuando recibió una sentencia por primera vez.

Pfleger, el ícono de los derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson Sr. y docenas de otros activistas se pararon afuera del edificio federal de los Estados Unidos en el centro de Chicago el jueves por la tarde, pidiendo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que presente cargos federales de derechos civiles contra el expolicía Van Dyke.

"Si LaQuan McDonald fuera blanco y Jason Van Dyke fuera negro, ni siquiera estaríamos aquí hoy. No habría habido una sentencia fácil. No habría habido salida.", dijo Pfleger.

"Exigimos una investigación y un enjuiciamiento a gran escala. También hicimos esta demanda en 2016, por lo que le pedimos al Departamento de Justicia que nos dé un estado al respecto. Queremos seguir adelante con esto. Bajo el título del estatuto federal 18 sección 242 puede ser acusado de asesinato, juzgado y procesado, y eso es exactamente lo que queremos.", dijo Frank Chapman, director ejecutivo de la Alianza Nacional contra el Racismo y la Represión Política.

Defensa de LaQuan McDonald exige pena mayor contra expolicía

Los senadores de los Estados Unidos Dick Durbin (D-IL) y Tammy Duckworth (D-IL) escribieron recientemente una carta al fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, solicitando una actualización sobre la investigación federal.

El asesinato de Laquan McDonald ocurrió en octubre de 2014, pero Van Dyke no fue acusado hasta noviembre de 2015, poco después de que la ciudad de Chicago publicara un video de la cámara del tablero del encuentro mortal luego de la creciente presión de la prensa y los activistas.

El video muestra alexpolicía Van Dyke disparando a Laquan McDonald 16 veces segundos después de salir de su patrulla cuando el adolescente aparentemente se alejaba de él.

Van Dyke fue el primer oficial de policía en la nación en ser acusado de asesinato por disparar mientras estaba de servicio.

"La justicia está en juicio en este momento", dijo Pfleger. "La justicia está en juicio en Estados Unidos. Entendemos lo que sucedió bajo la administración Trump. Esta es una administración diferente, queremos ver diferentes tipos de acciones".