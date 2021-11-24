Imponen fianza a sospechoso de atropellamiento en desfile navideño

Darrell Brooks, el hombre acusado de conducir su vehículo en un tradicional desfile navideño en Wisconsin hizo su primera aparición en la corte este martes 23 de noviembre y fue acusado de homicidio, mientras que el número de muertos aumentó a seis.

La cifra de fallecidos aumentó después de que los fiscales dijeron que había muerto un niño de 8 años, lo que marca la primera muerte de un niño en el incidente.

Darrell Brooks, de 39 años, compareció en el Tribunal de Circuito del condado de Waukesha y el comisionado de la corte fijó una fianza de 5 millones de dólares. Las autoridades dijeron que Brooks condujo deliberadamente una camioneta a través de las barricadas policiales el domingo y el desfile anual en la ciudad de Waukesha, a unos 32 kilómetros al oeste de Milwaukee.

Kevin Costello / Comisionado del Tribunal del Condado de Waukesha:

No tengo ningún problema con esa fianza. Es extraordinariamente alto, pero es un caso extraordinariamente importante. Es un caso extraordinariamente grave con una historia extraordinaria de este caballero, de huir, de herir a la gente, de no seguir órdenes judiciales, no seguir las leyes penales, no seguir las normas sociales. Sé que es una fianza extraordinariamente alta. Está justificado aquí y estoy fijando una fianza en efectivo por un monto de 5 millones de dólares.

La fianza alta se produce después de que Brooks fuera liberado de la custodia en otro caso después de pagar una fianza en efectivo de 1,000 dólares el 11 de noviembre, una cantidad que la oficina del fiscal de distrito del condado de Milwaukee ahora dice que era "inapropiadamente baja a la luz de la naturaleza de los cargos recientes" en su contra.

Brooks fue acusado el martes de cinco cargos de homicidio intencional en primer grado, según los fiscales, quienes dijeron que tiene antecedentes penales en tres estados. Los cargos se establecieron antes de que se revelara la muerte del niño de 8 años.

Darrell Brooks, the man accused of driving his vehicle into a Wisconsin Christmas parade, was charged with homicide as the death toll rose to six. Brooks appeared in Waukesha County Circuit Court and the court commissioner set bail at $5 million https://t.co/vDg42RuLY1 pic.twitter.com/PbZJ53GiNt — Reuters (@Reuters) November 24, 2021

Seis muertos y más de 60 heridos por atropellamiento en desfile navideño

Brooks, residente de Milwaukee, fue arrestado cerca del lugar de la tragedia, el domingo pasado. La policía descartó el terrorismo como motivo y dijo que Brooks, quien estaba en libertad bajo fianza por un caso de abuso doméstico, actuó solo.

La policía no estaba persiguiendo a Brooks cuando condujo su automóvil por la ruta del desfile navideño, pero un oficial disparó para tratar de detener el vehículo deportivo utilitario, dijo el jefe de policía de Waukesha, Daniel Thompson.

Las víctimas asesinadas tenían entre 8 y 81 años.

Lafianza de $ 1,000 en el caso anterior se estableció después de que Brooks fuera acusado el 5 de noviembre de obstruir a un oficial, agresión, poner en peligro imprudente, conducta desordenada y saltarse la fianza en un caso de abuso doméstico, según muestran los fiscales y los registros de la corte estatal.

Poco antes del ataque del domingo al desfile navideño, la policía recibió una denuncia por disturbios domésticos que involucraba a Brooks y un cuchillo, dijo Thompson.