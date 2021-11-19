De fiesta en Francia: celebran el día del vino Beaujolais Nouveau

Los amantes del vino en Francia terminaron con meses de distanciamiento social por COVID-19 y un verano húmedo que pesó sobre la producción de vino, dando la bienvenida al Beaujolais Nouveau en bares de París y de todo el país.

Cada otoño, el tercer jueves de noviembre, los viticultores de la región de Beaujolais comercializan las primeras botellas de la cosecha del año en la campaña anual "Le Beaujolais Nouveau est arrivé" que comenzó en la década de 1960.

Alain Fontaine / Dueño de restaurante:

Si hay un día al que podemos llamar día de renacimiento, después de todas las crisis que hemos vivido, es hoy.

En París les encanta el vino gratis, incluso si el Beaujolais, un vino tinto claro que solo tiene unas pocas semanas o meses, lucha por superar la imagen de ser barato.

"Es un buen vino. No es el grand cru más grande, obviamente, pero es agradable y no muy caro", dijo Felix, un empleado de la biblioteca nacional francesa.

🎉🍇 Le Beaujolais Nouveau est arrivé!! 🎉🍇

Ya está disponible en todas nuestras tiendas, el vino nuevo, fresco y joven para celebrar como cada año, la fiesta de la nueva vendimia👏🏼👏🏼👏🏼@DomainesP #dominiquepiron #beaujolaisnouveau2021 #beaujolaisnouveau #coalla pic.twitter.com/tAWfexWkaS — Coalla (@CoallaGourmet) November 18, 2021

Los viticultores se mostraron menos optimistas, ya que Francia producirá su producción de vino más baja desde que comenzaron los registros, después de que los viñedos se vieron afectados por las heladas de primavera, el granizo y las enfermedades.

Festejan el día del Beaujolais Nouveau, en medio de poca producción

El Ministerio de Agricultura ha pronosticado una producción total un cuarto por debajo de la media de los últimos cinco años, con la producción de la región de Borgoña-Beaujolais entre las más afectadas, con una reducción de casi la mitad.

"El año ha sido bastante duro en lo que respecta al clima y las uvas han requerido más trabajo manual de lo habitual, solo para que acabemos perdiendo alrededor del 30% de la cosecha. Eso es demasiado trabajo para resultados tan magros", dijo el enólogo de Beaujolais Nouveau, Julien. Revillon en Villie-Morgon, al norte de Lyon.

Revillon dijo que aunque la producción de vino ha sido decepcionante, la gente está más apegada que nunca a la tradición de Beaujolais, y la ve como una oportunidad para reunirse con amigos y colegas después de meses de aislamiento.

De fiesta en Francia: celebran el día del vino Beaujolais Nouveau.|GONZALO FUENTES/REUTERS

"En períodos difíciles, la gente se aferra a las tradiciones. Incluso durante una guerra, queremos celebrar la Navidad, incluso durante una pandemia, queremos celebrar el Beaujolais Nouveau", dijo.

La parisina Marie-Francoise, de noventa años, que inicialmente encontró el nuevo Beaujolais demasiado agrio, cambió de opinión después de una segunda degustación.

"Es un buen vino, un muy buen vino. ¡No hay mejor Beaujolais!" ella dijo.