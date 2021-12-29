Francia aumenta restricciones para frenar a Omicron en Año Nuevo

En Francia muchos parisinos no permitirán que el aumento de las cifras de contagios por la variante Omicron les impida dar la bienvenida al Año Nuevo con un ánimo festivo, aunque el gobierno francés ya anunció medidas más estrictas para frenar la nueva ola de COVID-19.

Frente a la rápida propagación de la variante Omicron, Francia endurecerá aún más las medidas de COVID-19, pero no habrá toque de queda para la víspera de Año Nuevo y las escuelas reabrirán como estaba previsto a principios de enero, dijo el gobierno el lunes.

Vitraule Mboungou / Residente de París:

Tuve que adaptarme en el último minuto porque un par de amigos con los que planeaba pasar las vacaciones, dos personas de su hogar contrajeron COVID. Pero sigue siendo el mismo, todavía lo celebraré con amigos, en pequeñas cantidades.

El gobierno ya había cancelado varias festividades tradicionales de Año Nuevo, incluidas las vibrantes celebraciones de París en los Campos Elíseos, una repetición del año pasado, en un esfuerzo por frenar el aumento de las cifras.

"Mucha gente estará decepcionada por la exhibición de fuegos artificiales, especialmente en la capital, en París, pero entiendo las restricciones y que tenemos que detener este contagio que está aumentando rápidamente", dijo el parisino Franck Perrin.

A partir del lunes y durante las próximas tres semanas, todas las reuniones públicas estarán limitadas a 2 mil personas para eventos en interiores y a 5 mil personas para eventos al aire libre, y todos los espectadores deberán estar sentados en los conciertos.

France reports record high of 179,807 new coronavirus cases in one day https://t.co/FRmbEoxIWx pic.twitter.com/l2HXKBmfXu — Reuters (@Reuters) December 28, 2021

Francia aumenta medidas restrictivas para detener a Omicron

Se prohibirá el consumo de alimentos y bebidas en el transporte público, incluido el transporte de larga distancia, así como en las salas de cine, mientras que en los bares y restaurantes toda la comida y bebida deberá consumirse sentados, no de pie. Además ya se requieren cubrebocas para los pasajeros en el transporte público.

El trabajo a domicilio será obligatorio durante al menos tres días a la semana siempre que sea posible, y el uso de cubrebocas volverá a ser obligatorio al aire libre en el centro de las ciudades, bajo la autoridad de las prefecturas locales.

Francia aumenta medidas restrictivas para detener a Omicron. |REUTERS

Para impulsar aún más las vacunas, el pase sanitario planificado por el gobierno, que requerirá una prueba de vacunación, no solo una prueba negativa, para ingresar a lugares públicos, entrará en vigencia a partir del 15 de enero, si el parlamento aprueba un proyecto de ley del gobierno.

El gobierno también está reduciendo el período hasta que las personas sean elegibles para una vacuna de refuerzo a tres meses en lugar de cuatro después de su segundo refuerzo.

Jean-Michel Blanquer / Ministro de Educación:

No hay una medida pequeña, no hay una ridícula. Hay todo un conjunto de cosas, y no una medida mágica, por hacer.

El sábado 25 de diciembre, Francia registró un nuevo récord de más de 100 mil nuevas infecciones de COVID-19 por día, ya que la gente se apresuró a hacerse la prueba antes de las reuniones familiares navideñas. El lunes, el promedio de siete días de nuevas infecciones se situó en más de 72 mil, muchas de ellas por la variante Omicron.