Él es Francisco, pequeño gran activista defensor del medio ambiente.

Francisco Vera, de once años, tiene una misión. El joven activista, junto con sus amigos, planta cientos de árboles en ciudades de Colombia para crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

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Pequeño gran activista, defensor del medio ambiente

A medida que los jóvenes se movilizan en todo el mundo para exigir una mayor acción sobre el cuidado de nuestro planeta, el activismo del niño Francisco causa sensación en Colombia. A pesar de su juventud, Francisco se ha dirigido al Senado de su país y ha organizado protestas a nivel nacional.

"Todos podemos ser guardianes de la vida", dice, refiriéndose a crear conciencia ambiental y políticas reales para cuidar al planeta Tierra.

"Somos la esperanza de toda la sociedad, de toda la humanidad básicamente, porque en nuestras manos no solo está el futuro, muchos dicen que los niños son el futuro, también somos el presente. Millones de niños exigimos un medio ambiente sano, un ambiente digno, un presente digno, y por eso precisamente hacemos lo que hacemos es el presente, no solo el futuro", agregó.

Francisco, en compañía de sus amigos, ha plantado más de 200 árboles en ciudades como Bogotá, Villeta, Pasto, Medellín y Cali.

"Ante una situación tan grave, lo que hemos hecho y lo que podemos hacer es aportar un poco más de lo que estamos dando porque es nuestra responsabilidad, es nuestro deber actuar para cuidar el medio ambiente", dijo Francisco.

👦🇨🇴 Francisco Vera, el activista de 11 años que planta cientos de árboles en Colombia pic.twitter.com/spOf4Wxn1q — Reuters Latam (@ReutersLatam) April 25, 2021

Bogotá busca implementar medidas de cuidado al medio ambiente

Según estudios de la Secretaría de Ambiente de Bogotá, se prevé que en el año 2040 la temperatura aumente en la zona rural un promedio de 0,25°C; y en la urbana, 0,65°C. Por otra parte, el régimen de lluvias en la capital también cambiaría: en el occidente las precipitaciones podrían aumentar un 35%, mientras que en los cerros podrían disminuir un 15%.

Actualmente, el gobierno local traza metas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y obtener la neutralidad en carbono.

Sin embargo, el plan de acción sólo sería viable con la ayuda de la ciudadanía, las grandes empresas, el sector académico, los gremios, las organizaciones ambientales y el sector público.

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