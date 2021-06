Abuelito quiere ser abogado y hace examen de ingreso en Guerrero

Fue el último en salir del aula, quería estar seguro de que respondió a cada una de las preguntas de su examen para ingresar a la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). Se trata de un adulto mayor, un abuelito que busca cumplir un sueño: ser abogado a pesar de los años.

La historia surgió en Facebook, cuando Antonio F. Ramírez, quien también aplicó el examen, difundió el sábado una fotografía del adulto mayor y contó parte de la historia, compartiéndola con sus seguidores.

El adulto mayor en cuestión relató que siempre había querido estudiar, pero no tenía las posibilidades para ello; sin embargo, ahora está muy ilusionado y enfocado en que será un gran abogado.

La publicación de la imagen del abuelito revisando su examen, sentado en el fondo del salón de clases y la historia, se hizo viral y de inmediato empezó a recibir comentarios positivos sobre el esfuerzo del hombre y del gran ejemplo que representa para muchas personas que no han podido cumplir sus objetivos.

“Una vez más aplique el examen de admisión en la facultad de derecho UAGro. Me llamó la atención este humilde señor, quien llego muy ilusionado y se puso a hacer su examen. Fue el último en entregar. Pienso fue quien mejor lo hizo y dio un gran esfuerzo, pues aprovechó hasta el último minuto para revisar una y otra vez su examen”, relata Antonio en su publicación.

Te puede interesar: En Michoacán, joven intenta hacer trampa en el examen de Medicina

Relata que cuando concluyó el examen pudo platicar con el abuelito quien le reveló que antes no había podido estudiar, pero le entusiasma la idea de ser abogado.

“Estoy seguro que así será, la reflexión de esto es que a pesar de lo difícil que parezcan las cosas, siempre debes buscar la manera de lograr tus objetivos. En la actualidad hay muchos jóvenes que tienen la oportunidad de estudiar y no la aprovechan. Este señor es un gran ejemplo de lucha, constancia. El que no busca sus objetivos es por qué no quiere. ¡De verdad que le deseo mucho éxito!”, se lee en Facebook.

Los comentarios en la publicación no se limitaron y confían en que el abuelito logrará su objetivo en la vida e incluso lo ponen como ejemplo a los jóvenes que no aprovechan las oportunidades que les dan para estudiar.

“Un gran ejemplo, esta reflexión de verdad que me llego en el momento apropiado. Saludos!!”,” Que dios lo bendiga y cumpla todos sus propósitos”, “Nunca es tarde dios lo bendiga , y que cumpla sus sueños”, “Y uno que otro joven con actitud prepotente en una hora terminaban su examen, mis respetos para el señor, y será un gran abogado seguro de eso”, son algunos de los cientos de comentarios que tiene la publicación.

En la publicación de Facebook no se difunde el nombre del abuelito que está en proceso de ingreso a la Universidad Autónoma de Guerrero.

Don Felipe, otro caso de superación profesional

El caso de don Felipe, es otro ejemplo de superación profesional y su historia se hizo viral hace algunas semanas cuando se difundió en redes sociales que se graduó a los 84 años como ingeniero en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Felipe Espinosa Tecuapetla terminó su licenciatura en Ingeniería en Procesos y Gestión Industrial y en el 2016, a sus 79 años, Don Felipe se convirtió en el alumno más longevo en la historia de la BUAP tras aprobar el examen de admisión y compartió clases con jóvenes de 18 años en promedio.

La BUAP dio a conocer que Felipe terminó sus estudios en el campus que se encuentra en San José Chiapa, y pertenece a la primera generación de dicha ingeniería.

Te puede interesar: El confinamiento por Covid-19 aumentó la miopía entre los niños