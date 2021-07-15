Haití: homenaje al presidente Moïse a una semana de su asesinato

Fuera del palacio nacional de Puerto Príncipe, en Haití, una pequeña multitud se reunió en un memorial improvisado en honor a Jovenel Moïse, hasta hace una semana, presidente de la nación isleña.

La fotografía de Moïse, junto al frase en criollo "Lo intenté, no te rindes. Sigue luchando", fue decorada con arreglos florales, hileras de velas blancas y una bandera haitiana a media asta.

En medio de versiones contradictorias sobre quién está detrás del crimen, Claude Joseph, el primer ministro de esa nación, anunció preparativos para darle un funeral "digno".

"Se hizo un acuerdo con la esposa del presidente Moïse para crear una comisión que organice un funeral solemne y digno para el jefe de Estado", dijo Joseph.

"Estamos homenajeando su memoria para expresar nuestro amor, nuestro afecto y comprensión. Para decir cuánto duele esto", dijo un doliente, Benoit Josias, en el memorial.

Personas con flores se reúnen en un monumento ubicado frente al Palacio Presidencial en memoria del presidente Jovenel Moïse a una semana después de su asesinato, en Puerto Príncipe, Haití, el 14 de julio de 2021. |RICARDO ARDUENGO/REUTERS

Inestabilidad en Haití tras el asesinato de Moïse

Este miércoles 14 de julio estallaron protestas dispersas en la capital de Haití luego de que la escasez de gasolina se sumó a las preocupaciones de inseguridad y el acceso a servicios básicos una semana después de que el asesinato del presidente Moïse arrojara a la nación caribeña a la incertidumbre.

Casi todas las estaciones de servicio en Puerto Príncipe fueron cerradas y se formaron largas colas fuera de las pocas que aún estaban en funcionamiento. Los residentes culparon tanto a las bandas criminales que controlan las rutas de suministro clave como a los vendedores de combustible oportunistas del mercado negro que paralizaron la distribución en la mayor ciudad de Haití.

🇭🇹 | MAGNICIDIO EN HAITÍ: La población de Haití ayudó a la policía este jueves a la captura de otros dos sospechosos del asesinato del presidente Jovenel Moïse. pic.twitter.com/8sUo8CdR96 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 9, 2021

Asesinato del presidente Jovenel Moïse

Moïse fue asesinado a tiros en su casa por lo que las autoridades haitianas describen como una unidad de asesinos, que incluyen a 26 colombianos y dos haitianoestadounidenses. Un tercer haitianoestadounidense, Christian Emmanuel Sanon, fue arrestado el domingo por las autoridades, que lo acusaron de ser uno de los autores intelectuales del ataque.

Los fiscales se han estado preparando para interrogar al jefe del equipo de seguridad de Moïse , Dimitri Herard. No está claro si el interrogatorio ya se realizó.

El asesinato se produjo en medio de un aumento de la violencia entre pandillas en los últimos meses, la cual ha desplazado a miles y obstaculizado la actividad económica en lo que ya es el país más pobre de América. En el Ministerio de Justicia, donde se interrogará a Herard, un grafiti en la pared decía: "Rechazamos el poder de las pandillas".

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