Incendio en edificio de Taiwán deja decenas de muertos y heridos. Los hechos se registraron durante la madrugada en la ciudad de Kaohsiung, ubicada al sur del país.

Debido a que el siniestro se registró durante la noche, el número de víctimas aumentó porque la mayoría se encontraban dormidas.

Datos preliminares afirman que al menos 46 personas perdieron la vida y 55 resultaron heridas a consecuencia de las llamas y por intoxicación en el edificio comercial y habitacional.

La agencia oficial de noticias CNA informó que el fuego que se propagó por el edificio de 13 plantas a partir de las 02:54 hora local y pudo ser controlado dos horas después, y los bomberos terminaron por apagarlo a las 07:17 hora local.

Equipos de emergencia rescataron a decenas de residentes

Las brigadas de rescate hallaron con vida a 67 individuos y trasladaron a 55 de ellos al hospital para recibir atención médica.

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El jefe del Departamento de Bomberos, Lee Ching Hsiu estimó que la cifra de muertos podría aumentar según vayan avanzando en las labores de rescate en el edificio en una operación que contó con la participación de 159 efectivos y 75 vehículos y que desde el departamento tildaron de "complicada".

La cifra de víctimas podría aumentar

Lee Ching Hsiu, ha indicado que se teme que varios residentes pudieran estar atrapados en la zona residencial, entre el séptimo y el undécimo piso, tal y como ha recogido la agencia taiwanesa de noticias CNA.

En este sentido, el diario taiwanés "Apple Daily" ha indicado que la mayoría de las víctimas mortales han sido halladas en estos pisos del edificio. Los bomberos esperan completar la búsqueda en esta zona antes de volver a revisar la zona entre el primer y quinto piso.

Las investigaciones preliminares apuntaron a que el fuego empezó en el primer piso.

Autoridades investigan causas del incendio

Los bomberos no estaban seguros del origen de las llamas, aunque señalaron que el fuego ardió con más intensidad en un punto donde había muchos objetos amontonados.

Los testigos dijeron a medios locales que habían oído una explosión en torno a las 3 de la madrugada.

Según la Agencia Central de Noticias de Taiwán, el edificio de 40 años tenía alrededor de 120 hogares en 13 pisos, al menos cinco de los cuales están vacíos.

Aunque las llamas se habían extinguido, los pisos inferiores del edificio habían quedado totalmente teñidos de negro.

