En India muere hombre que vivía en poligamia, acompañado de 39 esposas

Un hombre de 76 años que vivía en poligamia con 39 esposas y 94 hijos, muerió en el noreste de la India, así lo informó el ministro jefe de su estado natal. El fallecido Ziona era el jefe de la familia más numerosa del mundo.

Ziona Chana, el jefe de una secta cristiana local que permite la poligamia, murió el domingo, dijo en un tweet Zoramthanga, el ministro jefe del estado indio de Mizorán.

Despiden al jefe de la familia más grande del mundo

"Con el corazón apesadumbrado #Mizorán se despide del Sr. Ziona, de 76 años de edad, que encabezó la familia más grande del mundo, con 39 esposas y 94 hijos. Mizorán y su aldea se han convertido en una importante atracción turística en la India gracias a su gran familia. ¡Descanse en paz!", escribió en su cuenta de Twitter, @ZoramthangaCM.

Deepest condolences to bereaved family of Pu Zion-a, believed to be head of world's largest family. His self-reliant and hardworking community at Baktawng Tlangnuam Village are major tourist attraction for Mizoram. pic.twitter.com/aRtq1vUHYz — Mizoram Governor (@MizoramGovernor) June 14, 2021

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La casa de la familia más numerosa del mundo

Contando a los 33 nietos de Ziona, la familia tiene un total de 166 miembros, es la más numerosa del mundo.

Ziona vivía en Baktawng, una remota aldea del estado indio de Mizorán, que se ha convertido en una atracción turística. Según declaraciones de Zoramthanga, Ziona habitaba, junto con su familia, una inmensa casa de color lila, de cuatro pisos, con 100 habitaciones.

INDIA CASA DE LA FAMILIA MAS GRANDE DEL MUNDO. REUTERS/Adnan Abidi (INDIA - Tags: SOCIETY)/File Photo|Adnan1 Abidi/REUTERS

La secta cristiana y de poligamia, llamada "Chana", fue fundada por el padre de Ziona en 1942 y cuenta con cientos de familias. Ziona se casó con su primera esposa cuando tenía 17 años y después, contrajo matrimonio con diez mujeres más en un solo año.

Las mujeres compartían un dormitorio cerca de su habitación privada y los lugareños aseguran que le gustaba tener a siete u ocho de ellas a su lado en todo momento.

A pesar de lo enorme de su familia, Ziona dijo en una entrevista en 2011 que quería hacerla crecer aún más.

"Estoy preparado para ampliar mi familia y dispuesto a llegar a cualquier extremo. Tengo mucha gente a la que cuidar y atender. Me considero un hombre afortunado", dijo Ziona.

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