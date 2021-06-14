Socavones más impactantes registrados en el mundo

El poder de la naturaleza se hace presente en diversas formas, uno de ellas son los socavones. En Azteca Noticias te recordamos los socavones más impactantes en el mundo.

Socavones más impactantes en el mundo

El gran socavón en Gjerdrum, Noruega. Surgió el 30 de diciembre de 2020, cuando un súbitamente se abrió un enorme agujero (700 metros de largo) que sorprendió a los habitantes del pueblo de Ask al noreste de Oslo. La mayor tragedia en su tipo registrada en Noruega.

Deslizamiento de tierra en Noruega 2020

#Gjerdrum | Ten people were hurt, one of them critically, and 21 people remained unaccounted for after a landslide in southern #Norway swept away more than a dozen buildings in the early hours of Wednesday https://t.co/Ge2HnjhuQN pic.twitter.com/m0nzc9FuI4 — Atlantide (@Atlantide4world) December 30, 2020

Más de 700 personas de los alrededores fueron desalojadas de sus viviendas. Nueve resultaron heridas y se reportaron 21 desaparecidos tras el desprendimiento de tierra.

Socavón se traga dos casa en la Florida, 2017

Un socavón que se registró en Florida, arrasó con dos casas de un vecindario de Land O 'Lakes. Se estimó que el agujero abarcó unos 70 metros de diámetro por 15 de profundidad.

¡Impresionante! Un gran socavón se tragó dos casas en Florida https://t.co/DkOWC8uI33 pic.twitter.com/hZbwrYipZC — CNN en Español (@CNNEE) July 15, 2017

Otras nueve casas fueron evacuadas de la zona residencial ubicada a unos 32 kilómetros al norte de Tampa, fueron desalojadas ante el inminente peligro de que el agujero se expandiera.

Socavón devora avenida de Fukuoka en Japón, 2016

Fue el 8 de noviembre del año 2016 cuando un socavón se "devoró" parte de una transitada avenida de la ciudad de en Fukuoka en Japón. El agujero de 30 metros de largo por 27 de ancho, registró una profundidad de 15 metros.

En solo dos días los japoneses repararon el inmenso socavón de la ciudad de Fukuoka https://t.co/I9HZk0Vo3F pic.twitter.com/24kXdLWsXc — BBC News Mundo (@bbcmundo) November 15, 2016

Se estima que el origen del socavón pudo deberse a unas obras cercanas que se efectuaban para ampliar la línea de metro de Nanakuma. En este caso, lo que llamó la atención de la prensa mundial fue la rapidez y eficiencia con que fue reparado. A tan solo 48 horas después siniestro, la vailidad se encontraba reparada.

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Socavones creados por la sequía Mar Muerto en 2011

Un aumento en desprendimientos por la sal acumulada del Mar Muerto que cada vez se va secando más, han generado socavones en forma de cráter provocando un paisaje único en la región limítrofe de Israel y Jordania. Algunos de los socavones más impactantes llegan a medir hasta 100 metros de diámetro por 50 metros de profundidad.

Cómo se forman los impresionantes socavones que deja el Mar Muerto a medida que se seca | Hasta 100 metros de diámetro y 50 de profundidad pueden tener estos enormes socavones que proliferan en los márgenes de uno de los mares más especiales del mundo. https://t.co/vKRerMnMig pic.twitter.com/olrsk3ETb6 — Rommel Durán (@rommelduranc) February 8, 2018

La zona ha llamado la atención de propios y extraños ya que una gran cantidad de socavones se han reportado debido a que los afluentes naturales del Mar Muerto han sido desviados para fines agrícolas e incluso para la producción del agua potable.

Socavón Guatemala 2010

El 31 de mayo de 2010, un enorme socavón (20 metros de diámetro por 30 metros de profundidad), se registró en la Ciudad de Guatemala. Se produjo por las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical "Agatha".

Recordáis...

Fotografía del gran socavón de Guatemala.

Mayo -2010 pic.twitter.com/vDTgmvhUnM — Y arquitectura (@Y_arquitectura) March 2, 2013

Duante la súbita apertura del agujero, que se tragó tres edificios de un barrio de la capital de Guatemala, dos personas fueron "arrastradas" a las profundidades de la Tierra. Geólogos que examinaron el fenómeno reportaron la existencia de cuevas subterráneas bajo el terreno, sin embargo, la causa de que se abriera la tierra en un "círculo perfecto" siempre resultó un misterio.

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¿Qué es un socavón?

Se trata del "hundimiento que se produce en el suelo, generalmente por haber una corriente subterránea o algún espacio hueco bajo tierra". Son muestra del poder de la naturaleza y de la fragilidad del ser humano ante eventos de este tipo.