India registró el mayor número de muertes por Covid

India registró el mayor número de muertes por Covid, más de 3 mil 600 personas fallecieron el mismo día, cifra inédita a nivel mundial.

El país confirmó cerca de 380 mil casos de contagio en un solo día. Suma más de 18 millones de casos de covid y ha superado los 208 mil fallecidos. India registró el mayor número de muertes por Covid.

Los casos se multiplican colapsando hospitales e incluso crematorios.

Hay una escasez generalizada de oxígeno y medicamentos.

El número de casos y muertes sigue aumentando rápidamente, impulsado por una nueva variante.

El país tiene una escasez crónica de espacio en sus salas de cuidados intensivos, y las familias de muchos pacientes se ven obligadas a conducir kilómetros para tratar de encontrar una cama para su ser querido.

En Nueva Delhi, una región de unos 20 millones de habitantes, los hospitales reportaron que estaban llenos y estaban siendo obligados a rechazar nuevos pacientes.

Algunas calles fuera de las instalaciones médicas están llenas de personas gravemente enfermas, mientras sus familiares tratan de improvisar camillas y suministros de oxígeno para ellos al tiempo que suplican a las autoridades del hospital por un lugar adentro.

La demanda ha crecido entre un 6% y un 8% cada día, según el sistema de PATH que mide las necesidades de oxígeno.

Para tratar de llevar los suministros donde se necesitan, el gobierno ha puesto en marcha "trenes de oxígeno" que transportan camiones cisterna a donde haya demanda.

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La Fuerza Aérea de India está transportando oxígeno por aire desde bases militares.

Adaptan cámas en vagones de tren

Aproximadamente 4 mil vagones de Indian Railways, adaptados en marzo de 2020, se han vuelto a poner en servicio con miles de camas para ayudar a tratar a los pacientes de covid-19 con síntomas de leves a moderados.

Los trenes, que se pueden llegar a estaciones en ciudades y pueblos donde son necesarios, tienen camas para pacientes, baños, tomas de corriente para equipos médicos y suministros de oxígeno.

Los pabellones y estadios deportivos también se han reconvertido en centros de tratamiento provisionales para aliviar la presión de los hospitales.



Algunas de las camas que se utilizan están hechas de cartón.

Saturación de crematorios

La situación es tan precaria que se han tenido que llevar a cabo cremaciones masivas en parques públicos y estacionamientos.

La pira funeraria es la construcción artesanal a manera de altar, hecha de troncos de madera, en la que el cadáver de una persona es colocado en la parte alta y quemado al aire libre.

Los expertos han llamado a India a redoblar sus esfuerzos de vacunación a fin de evitar una catástrofe mayor. Hasta la fecha, cerca del 9 por ciento de la población ya ha recibido al menos una inyección, circunstancia en la que trabajadores médicos y ancianos han tenido prioridad. India suma más de 18 millones de casos del nuevo coronavirus.

Hasta ahora, el Gobierno de India ha proporcionado cerca de 160 millones de dosis de vacunas de forma gratuita, se indicó en una declaración oficial emitida por el Ministerio Federal de Salud.

El ministerio añadió que más de diez millones de dosis de la vacuna contra la Covid-19 siguen disponibles en los gobiernos estatales y que los estados recibirán en los próximos tres días más de 5.7 millones de dosis de vacunas adicionales.

