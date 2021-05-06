India rompe récord de muertes y contagios por Covid, se registraron 412,262 nuevos casos en todo el país en las últimas 24 horas, dijo el Ministerio de Salud.

Esta es la segunda vez en este mes que se registran más de 400,000 casos en un solo día.

Además, desde la mañana del miércoles se registraron 3,980 muertes, el máximo hasta el momento en el país, lo que eleva la cifra total de muertos a 230,168, agregó el Ministerio de Salud.

Todavía hay 3 millones 566,398 casos activos en el país, con un aumento de 79,169 casos activos hasta el miércoles. Un total de 17 millones 280,844 personas se han recuperado y dadas de alta del hospital hasta ahora en todo el país.

El gobierno descarta cierre completo

Las cifras de COVID-19 continúan alcanzando su punto máximo todos los días, ya que el gobierno federal ha descartado un bloqueo completo para contener el empeoramiento de la situación. Aunque algunos estados han impuesto toques de queda nocturnos o cierres parciales.

El alza de casos ha sido también atribuida a una relajación de las medidas contra el coronavirus por parte de la población y a la organización de eventos multitudinarios, como enormes mítines electorales en el marco de varias elecciones regionales o el festival religioso Kumbh Mela, la mayor y una de las más antiguas congregaciones religiosas del mundo.

Segundo más afectado del mundo por la pandemia

El país asiático es el segundo más afectado del mundo por la pandemia en términos absolutos, solo por detrás de Estados Unidos con 32.5 millones de casos según la Universidad Johns Hopkins, y se encuentra sumido en una vertiginosa segunda ola del coronavirus que ha puesto al límite a su sistema de salud, con escasez de oxígeno y camas en ciudades como Nueva Delhi.

Nueva Delhi ha sido sometida a un tercer cierre sucesivo hasta el 10 de mayo. Mientras que algunos exámenes escolares están cancelados, otros se han pospuesto en medio del empeoramiento de la situación del COVID-19.

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El número de casos activos diarios ha ido en aumento durante las últimas semanas.

El Gobierno indio reconoció ayer por primera vez que el espectacular aumento de casos en el último mes y medio en numerosos estados del país muestra una "correlación" con la mayor presencia de la variante india "doble mutante" B.1.617, aunque todavía no se puede establecer "un vínculo directo".

Campaña de vacunación

India inició la campaña de vacunación a nivel nacional el 1 de enero. Hasta el momento se han administrado en el país más de 162 millones de dosis de vacunación.

El registro en línea comenzó el miércoles pasado para vacunar a personas mayores de 18 años. Esta es la tercera fase de la vacunación COVID-19, que comenzó el 1 de mayo.

Mientras tanto, el gobierno indio ha aumentado las instalaciones de prueba de COVID-19 en todo el país, ya que hasta ahora se han realizado más de 296 millones de pruebas.

Hasta el miércoles se realizaron 296,775,209 pruebas, de las cuales 1,923,131 pruebas se realizaron solo el miércoles, según los últimos datos publicados por el Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR) el jueves.

Hasta el momento, 18,063 personas han muerto en la capital nacional debido al COVID-19, confirmó el departamento de salud de Nueva Delhi.

Se están administrando dos tipos de vacunas, Covishield y Covaxin, a la población de la India.

India recibió sus primeras dosis de Sputnik V, la vacuna de fabricación rusa, el sábado.

