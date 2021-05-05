Jardín Internacional de peonías fusiona lo ancestral con la tecnología

Una bella atracción turística florece en la ciudad de Luoyang, provincia de Henan, en el centro de China, lo hace específicamente en el Jardín Internacional de peonías.

Esta especie de flor comienza a abrir sus pétalos desde mediados del mes de abril pero su historia tiene más de 1,400 años de antigüedad.

Turismo

Miles de turistas llegan al Jardín Internacional de peonías de Luoyang para conocer tanto las variedades locales que hay, así como las internacionales que ahí se cultivan.

La más común es la "peonía de China" conocida científicamente con el nombre de Paeonia lactiflora, la cual tiene muchas variedades.

Tecnología

Entre esa diversidad está la conocida como peonía espacial, la cual tiene una gran relevancia científica y tecnológica en el país asiático.

Además es la más representativa del jardín, se le conoce así porque en 2011 su semilla fue llevada al espacio por la nave espacial no tripulada Shenzhou-8 de China.

Sun Guorun, director del Jardín Internacional de peonías señaló que el primer objetivo del lugar es realizar un estudio en las variedades que florecen tarde, donde científicos pueden ampliar el periodo de floración gracias a un injerto de peonías y de peonías herbáceas chinas.

El segundo es "promover el desarrollo de la industria de las peonías de Luoyang mediante la investigación y el desarrollo de nuevas variedades."

Este lugar es considerado el único banco genético de peonía de China, lo habitán más de 1,300 variedades de esta flor, de las cuales más de 300 son cultivadas en el banco genético, en algunas de ellas han aplicado nuevas tecnologías para que florezcan en la misma temporada.

Agricultura

Sin embargo estas flores no solo se aprecian o son un ornamento, de acuerdo con los agricultores también tienen un alto valor comestible, pues "Los pétalos se pueden convertir en pasteles de flores o té perfumado, y las semillas del interior se pueden convertir en aceite de peonía en otoño".

El Jardín Internacional de peonías de Luoyang es un campo de 24,000 hectáreas donde la agricultura, el desarrollo tecnológico y el turismo se unen.

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Dicha fusión de industrias dejan anualmente a la ciudad de Luoyang una ganancia de 20 mil millones de yuanes es decir, un equivalente a poco más de 62 mil millones de pesos.

