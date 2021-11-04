Israel usará globos para atrapar carbono y combatir cambio climático

Una compañía israelí se ha sumado a la lucha contra el cambio climático buscando inspiración en la atmósfera superior, donde espera enviar flotas de globos que atraparán dióxido de carbono para su reciclaje.

Las emisiones de dióxido de carbono, provenientes de la quema de combustibles fósiles y de la agricultura industrial, son la principal causa del cambio climático. Pero eliminar el CO2 de la atmósfera como gas requiere demasiada energía para que los gobiernos y las empresas lo consideren rentable.

En cambio, High Hopes Labs ha desarrollado un sistema que captura el carbono donde casi se ha solidificado, muy por encima de la Tierra.

En la última década ha habido avances significativos en la tecnología de globos aerostáticos que nos permiten ahora ir a 15 kilómetros por encima de nuestras cabezas y usar nuestra carga útil para capturar una cantidad significativa de carbono, asegura el presidente de la compañía, Nadav Mansdortf.

Nadav Mansdorf, Dir. Ejecutivo de High Hopes:

Lo hermoso es que capturar gas es muy fácil cuando está cerca de temperaturas bajo cero. El carbono se está congelando en menos 80 grados celsius y el único lugar donde podemos encontrar carbono en una temperatura cercana a esa, está a 15 kilómetros por encima de nuestra cabeza y mientras estamos llegando allí, con un globo, podemos agarrar, podemos capturar el carbono mucho más fácilmente y con mucho menos esfuerzo en el proceso.

Meet @HighHopesLabs. Trying to solve one of our planet's most severe problem #ClimateCrisis

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El carbono congelado es fácil de atrapar y reciclar

La compañía ha probado su sistema a pequeña escala, dice Mansdorf, liberando globos llenos de gas con una caja que sirve como un dispositivo de captura de carbono adjunto debajo.

Luego, el carbono congelado se separa del aire para llevarlo a la tierra para su posterior reciclaje.

Nadav Mansdorf, Dir. Ejecutivo de High Hopes:

Estamos tratando de abordar el cambio climático, ayudar a combatir el cambio climático mediante el uso de tecnología de globos para capturar carbono directamente del aire a gran altitud.

La compañía tiene como objetivo construir en dos años, globos más grandes que podrían desplegarse para eliminar una tonelada de carbono al día a un costo inferior a 100 dólares, mucho menos que las instalaciones en tierra comparables actualmente en uso, dijo Mansdorf.

La operación es relativamente sencilla, según los expertos; la carga útil sube con el globo, conectada a un globo, el aire pasa a través de la carga útil y en el medio de la carga útil, imagina algún tipo de congelador que captura solo el carbono, porque se congela a esta temperatura. Entonces, luego de llenar la lata, lo bajamos repetidamente todos los días.