Fin a deforestación en 2030 compromiso de líderes mundiales en Glasgow

Este primer gran acuerdo de la cumbre climática COP26, la promesa fue hecha en una declaración conjunta emitida en Glasgow, para poner fin a la deforestación en 2030 y respaldada por los líderes mundiales de países como Brasil, Indonesia y la República Democrática del Congo, que colectivamente representan el 85% de los bosques del mundo.

La Declaración de los líderes de Glasgow sobre los bosques y el uso de la tierra cubrirá bosques que suman más de 13 millones de millas cuadradas, según un comunicado emitido por la oficina del primer ministro del Reino Unido en nombre de los líderes mundiales.

"Tendremos la oportunidad de poner fin a la larga historia de la humanidad como conquistadora de la naturaleza y, en cambio, convertirnos en su custodio", dijo el líder británico Boris Johnson, que es el anfitrión de la reunión mundial en Glasgow, calificándolo de un acuerdo sin precedentes.

El presidente de Estados Unidos Joe Biden, dijo que un nuevo plan de Estados Unidos "ayudaría al mundo a cumplir con nuestro objetivo compartido de detener la pérdida de bosques naturales" y restaurar al menos 200 millones de hectáreas adicionales de bosques y otros ecosistemas para 2030.

"Vamos a trabajar para asegurarnos de que los mercados reconozcan el verdadero valor económico de los sumideros de carbono naturales y motivar a los gobiernos, los propietarios de tierras y las partes interesadas a priorizar la conservación", dijo Biden.

Los bosques absorben aproximadamente el 30% de las emisiones de dióxido de carbono, según la organización sin fines de lucro World Resources Institute. Los bosques eliminan las emisiones de la atmósfera y evitan que calienten el clima.

El mundo perdió 258,000 kilómetros cuadrados de bosque en 2020, según la iniciativa de seguimiento de la deforestación de WRI Global Forest Watch. Esa es un área más grande que el Reino Unido.

La organización no gubernamental Global Witness dijo que no estaba claro cómo los gobiernos serían responsables de cumplir con el nuevo compromiso. Se necesitan leyes nacionales que prohíban a las empresas e instituciones financieras realizar actividades que fomenten la deforestación, dijo en un comunicado.

Según el acuerdo, 12 países, incluido Reino Unido, se han comprometido a proporcionar 12,000 millones de dólares de financiación pública entre 2021 y 2025 para ayudar a los países en desarrollo, incluso en los esfuerzos por restaurar tierras degradadas y hacer frente a los incendios forestales.

Los inversores del sector privado proporcionarían al menos 5,300 millones de libras más.

La COP26 tiene como objetivo mantener vivo el objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales.

Durante la cumbre de dos semanas en Glasgow, gobiernos de 28 países se comprometieron a eliminar la deforestación del comercio mundial de alimentos y otros productos agrícolas como el aceite de palma, la soja y el cacao.

