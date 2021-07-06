Italia elimina a España en penaltis y disputará final de la Eurocopa

Los aficionados italianos reunidos en la zona de aficionados de Roma estallaron en celebraciones después de que Italia llegara a la final de la Eurocopa 2020, venciendo a España en una tensa tanda de penales.

Italia mantuvo los nervios desde el punto de penalti para vencer a España 4-2 en una tanda de penaltis luego de un convincente empate 1-1 después de la prórroga este martes.

"Estamos muy contentos, estoy muy contento porque fue difícil, pero realmente merecíamos la victoria. Los chicos estaban agotados pero estuvieron fantásticos, excepcionales", dijo la aficionada italiana Erica Cesano pocos minutos después de la electrizante final del partido.

Jorginho converted the decisive spot kick as Italy beats Spain on penalties in their #EURO2020 semi-final match, earning them a place in Sunday's final https://t.co/8h8Lk7Vi1X pic.twitter.com/TnayipK76j — Reuters (@Reuters) July 6, 2021

Italia vence a España en electrizante tanda de penaltis

"Fue un momento de alegría después de tantos minutos de sufrimiento. España jugó mejor que Italia, pero al final prevaleció la unión y la fuerza del equipo de los Azzurri y por eso estoy muy feliz y he perdido la voz", dijo Gabriele Grillo.

Fue doloroso, pero estamos en la final y jugaremos hasta el final. Podemos hacerlo., aseguró Chiara Fortunato.

Italia jugará contra Inglaterra o Dinamarca en la final del próximo domingo 11 de julio . Inglaterra y Dinamarca juegan en Wembley en la segunda semifinal el miércoles.

En Semifinal de la Eurocopa Italia vence a España en penaltis. REUTERS/Laurence Griffiths|LAURENCE GRIFFITHS/Pool via REUTERS

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Españoles sufren por la derrota en Semifinal de la Eurocopa

Los aficionados de España se sintieron decepcionados después de que el equipo de Luis Enrique perdiera 4-2 en los penaltis contra Italia en la semifinal de la Eurocopa.

"Un sabor amargo, no nos ha faltado nada, además de que jugarlo a los penaltis es una lotería", dijo el aficionado español Ignacio González tras ver el partido en una gran pantalla en Grinon, cerca de Madrid.

Jorginho lanzó con frialdad el tiro decisivo que superó al arquero español Unai Simon en la semifinal en Wembley después de que Álvaro Morata fuera frustrado por una buena parada del italiano Gianluigi Donnarumma y Dani Olmo disparara por encima del larguero.

Morata, que había sido eliminado de la alineación titular después de comenzar todos los juegos anteriores de España, empató con 10 minutos para el final, colocándose tranquilamente en la esquina inferior después de estallar hacia adelante e intercambiar un uno-dos con Olmo.