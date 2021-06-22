Vacuna o cárcel, amenaza Duterte en Filipinas

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenazó con meter a la cárcel a todo aquel ciudadano que se niegue a aplicarse la vacuna contra Covid-19, ya que ese país enfrenta uno de los peores brotes de la enfermedad con más de 1.3 millones de contagios y 23 mil muertes en lo que va de la pandemia.

"No me malinterpreten, hay una crisis en este país, hay una emergencia nacional. Si no quieren vacunarse, los arrestaré y les inyectaré la vacuna en el trasero”, dijo Duterte en un discurso luego de que se dieron a conocer los informes de baja participación en varios centros de vacunación en Manila.

Incluso, el presidente de Filipinas pidió a los ciudadanos que si no se quieren vacunar se vayan del país a "India o América".

"No me malinterpreten, hay una crisis en este país... Estoy exasperado porque los filipinos no prestan atención al gobierno", declaró Duterte.

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Hasta el 20 de junio, las autoridades de Filipinas habían vacunado por completo a 2.1 millones de personas, lo que avanzó lentamente hacia el objetivo del gobierno de inmunizar hasta 70 millones este año en un país de 110 millones.

Duterte, quien ha recibido fuertes críticas por su dureza para combatir la pandemia de Covid-19, mantuvo su decisión de no permitir que las escuelas reabrieran.

Otras declaraciones controvertidas de Duterte

Duterte, quien en marzo de 2018 suspendió la membresía de Filipinas en el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI), se negó a que el tribunal realizara una investigación completa sobre los asesinatos de la guerra contra las drogas en ese país.

Aseguró que no cooperaría con la investigación y describió a la CPI como "una mierda".

El fiscal de la CPI solicitó acceso para investigar las supuestas ejecuciones sumarias que supuestamente han ocurrido luego de que emprendió un combate contra las drogas.

"¿Por qué iba a defender o enfrentar una acusación ante los blancos? Debes estar loco", declaró Duterte en ese momento.

Grupos de derechos humanos han denunciado que el gobierno de Duterte ha ejecutado sumariamente a sospechosos de drogas, pero el presidente sostuvo que los asesinados se resistieron violentamente al arresto.

Por su parte, el portavoz de la CPI, Fadi El Abdallah, dijo que "la Corte es una institución judicial independiente y no comenta sobre declaraciones políticas".

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