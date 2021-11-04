El príncipe Andrés enfrentará juicio en EU por abuso sexual en 2022

Un juez estadounidense dijo el miércoles que el príncipe Andrés de Gran Bretaña debería estar preparado para un juicio civil a fines del próximo año en Estados Unidos. Esto debido a las acusaciones de abuso sexual que hay en su contra por parte de Virginia Giuffre, quien declaró que el príncipe, al igual que el fallecido financista Jeffery Epstein, la violentó cuando ella tenía menos de 18 años.

El juez federal de distrito, Lewis Kaplan en Manhattan, anticipó que el juicio por las demandas civiles de Virginia Giuffre comenzaría entre septiembre y diciembre del 2022, siempre y cuando se pudiera ubicar a un jurado de manera segura en medio de la pandemia de COVID-19.

Prince Andrew 'unequivocally' denies sexual abuse claims https://t.co/F58wYzlWJa pic.twitter.com/ErO4Iy4eHO — Reuters Legal (@ReutersLegal) November 1, 2021

"Miraré la posibilidad de septiembre pero en cualquier caso, de octubre a diciembre como el objetivo aquí", dijo Kaplan en una conferencia telefónica con los abogados del príncipe Andrés y Giuffre.

Giuffre, de 38 años, demandó al príncipe Andrés, el segundo hijo de la reina Isabel, por daños no especificados en agosto. Dijo que el príncipe la obligó a tener relaciones sexuales en la casa londinense de Ghislaine Maxwell, asociada a Epstein desde hace mucho tiempo, y que también abusó de ella en la mansión de Jeffery Epstein en Manhattan así como en una de las islas privadas del financista en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

La conferencia tuvo lugar cinco días después de que el príncipe Andrés, de 61 años, dijera que "niega inequívocamente las falsas acusaciones de Giuffre en su contra" e instó a Kaplan a desestimar la demanda. Jeffery Epstein se suicidó a los 66 años en una cárcel de Manhattan en agosto de 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual, en lo que un médico forense llamó un suicidio.