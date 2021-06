En Egipto madre soltera rompe paradigmas:es entrenadora de box varonil

Dos veces a la semana, en un pequeño gimnasio en la ciudad egipcia de Beni Suef, Sabah Saqr, de 36 años, una boxeadora egipcia, entrena a jóvenes y niños.

Una mujer entrenando a hombres puede no ser tan inusual en la capital, pero en Beni Suef, que se encuentra a 100 kilómetros al sur de El Cairo en una zona agrícola, la tradición a menudo limita los roles de las mujeres.

“Empecé a boxear por accidente. No me gustó porque estaba preocupada por mi cara, por ser golpeada. Pero el Capitán Meleegi, mi entrenador, me vio. Me vio practicando deportes de fuerza, así que me preguntó cómo me llamaba, cuántos años tenía y si quería entrenar en boxeo. Al principio dije que no. Luego entrené durante 10 días y me dijo que no tenía que preocuparme porque no estaría haciendo ningún campeonato, no al principio. Pero me entrenó durante 10 días seguidos, vio el poder y la energía. Esta última cosa simplemente faltaba. Me enseñó habilidades técnicas, técnicas, cómo defender, cómo golpear y cosas así. Me llevó a mi primer campeonato y gané el tercer lugar a nivel nacional.”, dijo Saqr.

Madre soltera y entrenadora de box en Egipto.

Rompe paradigmas: es madre soltera y entrenadora de box

Sin embargo, Saqr comenzó a hacerlo bien, ganando varios campeonatos y más de 10 medallas antes de comenzar a entrenar hace dos años.

“Al principio esta situación no fue aceptada. Como saben, en el su de Egipto, era difícil entrenar en deportes como el boxeo”, dijo Saqr. “Además, el hecho de que sea una chica la que hace el entrenamiento lo hizo un poco más difícil”.

Madre soltera y entrenadora de box en Egipto.

Ella dice que su enfoque serio la ayudó a ganar respeto y confianza.

“Que una mujer entrene a un hombre no es algo muy bueno en el Sur de Egipto”, dijo Amr Salah Eldin, quien entrena con Saqr después de superar su desgana inicial.

Pero su “experiencia y excelencia” en medio de la falta de entrenadores de boxeo en Beni Suef le hizo intentarlo y ahora disfruta entrenar con ella, dijo.