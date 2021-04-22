Kamala Harris se reunirá virtualmente con el presidente de Guatemala

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reunirá virtualmente el lunes con el mandatario guatemalteco, Alejandro Giammattei, para discutir soluciones al incremento de la migración, anunció un funcionario de la Casa Blanca. Harris viajará a la región en junio.

Kamala Harris dijo la semana pasada que planeaba visitar México y Guatemala como parte de sus esfuerzos diplomáticos para frenar la migración hacia la frontera sur de Estados Unidos. Reuters informó esta semana que el viaje podría ocurrir en tan solo un mes.

"Discutirán trabajar juntos para abordar las necesidades de ayuda inmediata del pueblo guatemalteco, así como profundizar la cooperación en materia de migración", dijo el funcionario de la Casa Blanca sobre la reunión virtual con Giammattei.

El presidente Joe Biden, quien se ha alejado de las duras políticas migratorias de su predecesor Donald Trump, le dio a Kamala Harris la tarea de liderar los esfuerzos con México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, para evitar que los migrantes crucen hacia su país.

Arizona busca controlar migración con la Guardia Nacional

Mientars Kamala Harris busca resolver la crisis migratoria con los países vecinos, el gobernador de Arizona, Doug Doucey, declaró un estado de emergencia debido al aumento de migrantes que se encuentran bajo custodia federal. Como resultado, más de 200 tropas de la Guardia Nacional están llamadas a la frontera sur.

NEW: The federal government won’t act — but Arizona will. To address the crisis at the border, I’ve issued a Declaration of Emergency and am deploying the brave men and women of our @AZNationalGuard to support law enforcement efforts and protect Arizonans. pic.twitter.com/EdFkiM2C5t — Doug Ducey (@dougducey) April 20, 2021

En una declaración escrita el martes 20 de abril, Ducey dijo que su estado necesita la protección y acusó a la administración Biden por no tomar las acciones apropiadas. Agregó que las tropas monitorearán los sistemas de vigilancia y proporcionarán asistencia médica a los que están en los centros de detención. Al día siguiente, en una visita a la zona fronteriza, volvió a pedir al gobierno de Joe Biden declarar estado de emergencia y utilizar su poder para detener esta situación.

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