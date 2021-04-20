Keiko Fujimori pide a Evo Morales no meterse en las elecciones de Perú

La candidata a la presidencia peruana, Keiko Fujimori, pidió al exmandatario boliviano Evo Morales que no se meta en las elecciones de Perú. Esto sucedió luego que Morales diera su respaldo a socialista Pedro Castillo, su rival en las elecciones.

"Quiero decir bien claramente al señor Evo Morales: usted no se meta en mí país, no se meta en el Perú, fuera de Perú Evo Morales, nosotros no vamos aceptar su ideología, el socialismo del siglo XXI", afirmó en tono enérgico Fujimori a periodistas luego de una reunión con sus simpatizantes en Lima.

Morales expresó por Twitter su "admiración" y apoyo al izquierdista Castillo, quien sorpresivamente quedó primero en las recientes elecciones y peleará una segunda vuelta con Fujimori, hija del encarcelado exmandatario Alberto Fujimori.

"Los movimientos sociales e indígenas de América Latina y Caribe nos caracterizamos no solo por luchar y movilizarnos por nuestras reivindicaciones sino también por implementar cambios estructurales", dijo Morales en la publicación que hizo en la red social junto a una foto con el candidato Pedro Castillo.

Los movimientos sociales e indígenas de América Latina y Caribe nos caracterizamos no solo por luchar y movilizarnos por nuestras reivindicaciones sino también por implementar cambios estructurales. Éxitos a Pedro Castillo que propone un cambio en #Perú. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) April 20, 2021

Fujimori, que postula por el partido de derecha Fuerza Popular, cargó también contra otros líderes de izquierda de América Latina, como el presidente venezolano Nicolás Maduro y el exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

"Le decimos fuera al comunismo, le decimos fuera a Maduro, le decimos fuera a Lula y a este tipo de ideología que lo que busca es destruir, generar división y traer pobreza la país", dijo Fujimori, que postula por tercera vez la presidencia.

Propuestas de izquierda en Perú

De ganar la segunda vuelta en elecciones de Perú, Pedro Castillo, como lo hizo Morales antes, quiere redactar una nueva constitución para debilitar a la élite empresarial y dar al Estado un rol más dominante en la economía. Promete, además, como plan del gobierno peruano nacionalizar sectores estratégicos, como el gas, la minería y hasta el turismo.

Morales, quien gobernó Bolivia durante 14 años y dejó el poder hace dos años luego de unas controvertidas elecciones en las que había ganado un cuarto mandato.

Fujimori, quien de ganar sería la primera mujer presidente del país andino, plantea mantener el modelo económico de libre mercado en marcha en Perú desde hace tres décadas.

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Keiko Fujimori y Pedro Castillo son los candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones en Perú.|REUTERS/SEBASTIAN CASTANEDA

Segunda vuelta electoral

Pedro Castillo supera en las intenciones de voto a Keiko Fujimori en el primer sondeo de las elecciones de Perú que se realizará el 6 de junio, de aceurdo a un estudio de la firma Ipsos Perú.

Castillo, un profesor sindicalista que emergió poco antes de la primera ronda presidencial hace una semana, obtuvo un 42% de respaldo. La hija del encarcelado exmandatario Fujimori tuvo un 31,%, según el sondeo difundido en un programa político.

Un 16% no votaría por ninguno de ellos y un 11% no precisó su voto, según la encuesta realizada a unas 1,204 personas entre el 15 y 16 de abril.

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