La isla de Evia en Grecia afectada por incendios forestales. El cuerpo de bomberos lucha para controlar los incendios forestales que asolaban la isla de Evia por octavo día este martes y se preparó para los vientos de la tarde que podrían causar más brotes.

El gobierno anunciará medidas de ayuda por la vía rápida para aquellos que han perdido sus hogares y propiedades en la segunda isla más grande de Grecia, pero para algunos aldeanos, dejar sus casas a las llamas no era una opción.

Residentes se niegan a dejar sus casas.

Muchos estaban montando una guardia las veinticuatro horas del día para tratar de salvar sus hogares de los incendios forestales, decididos a quedarse quietos a pesar de que las autoridades los instaban a evacuar mientras las llamas volvían el cielo por encima de un rojo intenso.

Los vientos tomaron velocidad a medida que cayó la noche, provocando nuevos estallidos cerca de pueblos como Avgaria, con una población de unos 60 residentes, que han estado en patrullas nocturnas continuas para mantener los incendios que rodean el pueblo lejos de sus propiedades.

"Llegó la policía, nos dijeron que evacuáramos el pueblo, pero lamentablemente no podemos evacuar porque esta es nuestra propiedad, y tenemos la impresión de que si salimos nos van a quemar las casas", dijo Ioannis Aggelopoulos de 55 años, quien ha montado una bomba de manguera de incendios improvisada en la parte trasera de su camión. "No hemos dormido en tres días, hemos estado durmiendo por turnos".

Gobierno se disculpa por no controlar las llamas.

El lunes, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, se disculpó por los fracasos en la lucha contra los incendios forestales que se han quemado en todo el país durante la semana pasada, ya que las autoridades comenzaron a calcular el costo en hogares y medios de vida perdidos.

Presidirá una reunión de gabinete más tarde en el día y su gobierno anunciará medidas de ayuda específicas para aquellos que perdieron hogares, granjas y propiedades.

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El lunes aprobó un presupuesto de 586 millones de dólares para la ayuda a Evia y la región de Ática alrededor de Atenas.

Más de 500 incendios.

Más de 500 incendios han estado ardiendo en toda Grecia, lo que obligó a la evacuación de decenas de aldeas y miles de personas.

Casi 1,000 bomberos, nueve aviones y 200 vehículos han sido enviados a Grecia desde otros países europeos para ayudar.

El ministro de Agricultura y Silvicultura, Bekir Pakdemirli, dijo que los únicos incendios forestales que seguían ardiendo estaban en los distritos de Mugla de Milas y Koycegiz, con casi 240 incendios controlados en los últimos 13 días.

El municipio de Mugla ha dicho que se han quemado 55,000 hectáreas, más del doble del área quemada en toda Turquía el año pasado, con 36,000 personas desalojadas.

Los fuertes vientos, la baja humedad y las temperaturas superiores a los 40 grados Celsius han contribuido a la propagación de los incendios.

Hasta el momento se ha reportado la muerte de dos personas, un bombero y un voluntario, decenas de heridos y cientos de desalojados.

