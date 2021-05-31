Memorial Day: Biden advirtió que la democracia está en peligro

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprovechó su discurso del Día de los Caídos o Memorial Day, para defender la democracia "imperfecta" de Estados Unidos. El mandatario pidió más trabajo para cumplir la promesa de lo que, dijo, sigue siendo "el mayor experimento" de la historia del mundo.

Discurso de Biden en Memorial Day o Día de los Caídos

Joe Biden advirtió que la democracia está "en peligro" en Estados Unidos y en el mundo frente a fuerzas autocráticas que no identificó, en un discurso que ofreció en el Cementerio Nacional de Arlington, en el que abordó el derecho al voto, la libertad de expresión y los esfuerzos para rectificar disparidades económicas y raciales.

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President Joe Biden used his Memorial Day speech to defend America's ‘imperfect’ democracy, calling for more work to deliver the promise of what he said remained ‘the greatest experiment’ in world history https://t.co/E9zPhyzlXj pic.twitter.com/uSaZfuONOD — Reuters (@Reuters) May 31, 2021

Biden centró su discurso en la importancia de la democracia

"La democracia es más que una forma de gobierno, es una forma de ser, una forma de ver el mundo. La democracia significa el gobierno del pueblo", dijo el presidente Joe Biden en un discurso que además, honró a un millón de estadunidenses que han perdido la vida sirviendo como militares.

"La lucha por la democracia tiene lugar en todo el mundo: la democracia frente a la autocracia. La lucha por la decencia, la dignidad, la simple decencia", agregó.

En su intervención en el anfiteatro Arlington Memorial, en gran parte vacío y con el país aún sumido en la pandemia de Covid-19, Biden dijo que 7.036 personas habían muerto en los recientes conflictos de Estados Unidos en Iraq y Afganistán, al servicio de los ideales de Estados Unidos y de la democracia.

"Vivieron por ello, murieron por ello", dijo. "Debemos honrar a los muertos, poniendo todo nuestro esfuerzo para perfeccionar la Unión por la que murieron".

Biden ha anunciado sus planes de retirar las tropas estadunidenses de Afganistán este año, tras la participación más larga de Estados Unidos en el extranjero. También ha señalado como grandes retos del país el enfrentar lo que ha calificado como gobiernos autocráticos en China y Rusia.

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