Subastarán copia de Mona Lisa en París, podría superar los $3 millones

Una copia fiel de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci que data de hace más de 400 años será subastada en París el martes 9 de noviembre, apenas meses después de otra reproducción de uno de los retratos más reconocibles del mundo vendido a un precio récord.

El original de da Vinci, que el rey francés Francois I compró al pintor en 1518, se puede encontrar en el museo del Louvre de París y no está a la venta.

Pero la copia que está a la venta, que data de alrededor del año 1600, es tan similar al original que es probable que el artista tuviera un acceso cercano a la versión de da Vinci, dijo la casa de subastas Artcurial.

Se estima que la copia costará entre 150 mil y 200 mil euros, es decir, entre 3 millones 525 mil pesos y 4 millones 700 mil pesos.

Matthieu Fournier, subastador:

La Mona Lisa es la mujer más bella de la pintura. Es la pintura más conocida de la historia del arte occidental. Entonces, obviamente, le llama la atención a todos. Es la única pintura de la que puedes hablar en la radio y que no necesitas describir para tener una discusión sobre ella. Por supuesto, esa pintura le habla a la gente desde Beijing hasta San Francisco. Todos entienden y conocen a Mona Lisa, y todos quieren tener una versión de alta calidad de Mona Lisa.

Cette œuvre vous semble familière ?

Cette exceptionnelle version de la célèbre Mona Lisa de Léonard de Vinci sera proposée lors de notre prochaine vente Maîtres anciens & du XIXe siècle le 9 novembre prochain ▸ https://t.co/Xaomg29ir9 pic.twitter.com/pojw5zJxcL — ARTCURIAL (@Artcurial) October 26, 2021

Forunier también habló de su creador, el pintor italiano Leonardo Da Vinci, de quien aseguró:

"Da Vinci tenía fans, porque inventó un estilo. Tenía seguidores, imitadores y, sobre todo, patrocinadores muy poderosos, que pagaban sus obras a un precio altísimo. Así que Leonardo Da Vinci ya es extremadamente famoso y buscado en su época. Su llegada a Francia es una declaración política: tener a un artista como Leonardo Da Vinci en el séquito es más que tener un artista al servicio, es tener un hombre y una figura humanista, es como tener un gran filósofo antiguo al lado".

Copia de Mona Lisa, podría superar los tres millones de pesos

En junio, un coleccionista europeo compró otra copia del siglo XVII de la Mona Lisa por 2,9 millones de euros, un récord para una reproducción de la obra, en una subasta en Christie's en París.

En 2017, Christie's New York vendió "Salvator Mundi" de Leonardo da Vinci por un récord de 450 millones de dólares.

Sobre esta versión de Mona Lisa, Fournier apuntó que "es especialmente original ya que está sobre un panel, concretamente un panel de roble, la madera perfecta para pintar sobre un panel. Entonces ese lienzo hace que la Mona Lisa sea original, pero la forma en que fue pintada también lo hace. Conocemos varias copias de la Mona Lisa del siglo XVII, algunas de ellas francesas, pero esta destaca por el alto nivel de la artesanía y su fidelidad a la original, especialmente en lo que respecta al ombrato, técnica de pintura la cara de Mona Lisa. Lo maravilloso es que este lienzo de madera ha permitido que la pintura se conserve en perfecto estado".