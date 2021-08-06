Video: Coyote ataca a una perrita yorkshire, mientras su dueña escapa

Macy es una perrita de raza yorkshire que se convirtió en una heroína al salvar a una niña de 10 años del ataque de un coyote que estaba suelto en calles de Toronto, Canadá.

El momento del ataque quedó grabado en video por la cámara de seguridad de una casa y se ha vuelto viral en redes sociales, ya que se ve a Lily, la niña de 10 años, comienza a gritar para pedir ayuda cuando el coyote comienza a perseguirla.

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La menor corre por las calles St. Clair Avenue y Warden Streety, en Toronto, detrás de ella va la perrita yorkshire arrastrando su correa, mientras el coyote las persigue.

Aunque su presa era la niña, en el momento justo Macy se interpone permitiendo que su dueña logre escapar y ponerse a salvo.

No obstante, el coyote, que puede pesar hasta 21 kilos, sí alcanzó a morder a la pequeña perrita.

En las imágenes, capturadas por cámaras de seguridad, se muestra cuando el coyote ataca a Macy mordiéndola por el cuello y sacudiéndola en el aire.

Cabe destacar que la raza de perros yorkshire puede medir entre 15 y 17 centímetros de alto y pesar entre uno y cuatro kilos; sin embargo, su tamaño no le impidió atravesarse en el camino de un coyote para defender a su dueña.

Macy se encuentra en recuperación

Aunque la perrita sufrió graves heridas, fue trasladada a una clínica para animales donde la operaron de emergencia y ya se encuentra en recuperación luego de su valiente acto.

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La familia de la perrita Macy está feliz de que su mascota se está recuperando satisfactoriamente, y aseguraron que no hay nada que no harían por la pequeña perrita de seis años, así que invirtieron todo lo necesario para su recuperación, pues la yorkshire demostró su fidelidad a su dueña.

