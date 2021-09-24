Mueren cinco alpinistas rusos en el Monte Elbrús tras quedar atrapados durante varias horas en el pico más elevado de Europa, debido a las malas condiciones meteorológicas, informó el servicio de prensa del Ministerio de Emergencias de Rusia.

"Durante la operación de búsqueda y rescate logramos salvar a 14 personas, que fueron evacuados (a la base) Polyana Azau y entregados a los médicos", indicó el Ministerio de Emergencias ruso en un comunicado.

La entidad señaló que los rescatistas trabajaron "en condiciones muy difíciles".

Ráfagas de viento de hasta 70 metros por segundo.

"Las ráfagas del viento alcanzaban velocidades entre los 40 y 70 metros por segundo, con fuertes precipitaciones de nieve mojada", explicó el mencionado Ministerio.

Según informaron fuentes médicas locales a la agencia RIA Novosti, dos alpinistas se encuentran en una unidad de cuidados intensivos.

Quemados por congelación.

De los restantes, tres son atendidos en el departamento de traumatología, otros tres en el departamento de quemados (por congelación de las extremidades), y uno en el departamento de cirugía torácica.

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Un grupo de 19 alpinistas que había escalado el Monte Elbrús, ubicado en la parte occidental de las montañas del Cáucaso, en la república rusa de Kabardia-Balkaria, envió una señal de socorro la víspera, tras quedar bloqueado a una altura de 5,400 metros.

La operación de rescate, en la que participaron casi 70 rescatistas y se vio dificultada por las condiciones meteorológicas, concluyó en la madrugada del viernes.

Los montañistas han fallecido cuando intentaban conquistar la cumbre de la montaña, situada en la cordillera del Cáucaso, según ha detallado el Ministerio de Emergencias.

Abren investigación por fallecimientos.

El departamento regional del Comité de Instrucción de Rusia abrió una causa penal contra los organizadores de la ascensión por brindar servicios "sin las debidas condiciones de seguridad que condujeron a la muerte de dos o más personas".

Según informó la entidad en un comunicado, la investigación estableció que este jueves un grupo de 23 personas comenzó la ascensión al Monte Elbrús, pero 4 decidieron retornar debido al deterioro del tiempo.

Durante la tarde se desató un fuerte viento que redujo la visibilidad hasta un metro, con temperaturas inferiores a los -20 grados Celsius.

Según la versión de los investigadores, el grupo se dividió en dos partes por decisión de los guías.

La causa de la muerte de los cinco alpinistas fue la hipotermia, señaló el Comité de Instrucción.

El Monte Elbrús es considerado una de las Siete Cumbres mundiales y el "techo de Europa" por los alpinistas, lo cual convierte esta montaña en uno de las rutas de ascensión más codiciadas de los aficionados al montañismo.

