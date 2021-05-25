Cómo y a qué hora ver la superluna, eclipse lunar y luna de sangre

La luna llena del miércoles será la mayor "superluna" del año y contará con el primer eclipse lunar total en más de dos años.

Durante el eclipse, la luna llena atravesará la sombra de la Tierra. Su aspecto será rojo, por eso se le conoce como "luna de sangre", ya que la luz se dispersará a través de la atmósfera terrestre, de forma similar a lo que ocurre durante una puesta de sol.

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"Super Blood Moon Eclipse" 🩸🌙



As album titles go, it doesn't get much more metal than that, but we're talking about a total lunar eclipse, visible in the western US on May 26.



What makes it so super & "bloody"? 👉 https://t.co/rtfRifAFwL (with @NASAMoon & @NASASolarSystem) pic.twitter.com/hFVUyGeopi — NASA Goddard (@NASAGoddard) May 24, 2021

Además, la luna estará en el perigeo, o punto más cercano a la Tierra en su órbita, lo que la hará parecer un 7% más grande de lo normal y un 15% más brillante, según los astrónomos. La luna llena de mayo se conoce como la "Luna de las Flores", ya que se produce cuando las flores de primavera están brotando.

Una Súper Luna de Sangre de Flores

El eclipse se producirá en las primeras horas de la mañana del miércoles en el oeste de América del Norte, los habitantes de Alaska y Hawái tendrán las mejores vistas. También podrá verse en el sur de Chile y Argentina. Toda Australia, Nueva Zelanda y partes del sudeste asiático podrán ver el eclipse el miércoles por la noche.

Para los aficionados a la astronomía en las partes del mundo en las que el evento no será visible o estará oculto por las nubes, algunos observatorios transmitirán el eclipse por internet.

El Observatorio Griffith de Los Ángeles, El Observatorio Lowell de Flagstaff, Arizona Y La Sociedad Astronómica del Sur de Australia también retransmitirá en directo en Facebook y YouTube.

El próximo eclipse lunar total será el 15 y 16 de mayo de 2022.

¿A qué hora?

La superluna se encontrará en su punto más alto en las horas de la noche y muy temprano por la mañana, así que habrá buena franja de tiempo para ver una luna brillante y grande.

En cuanto al eclipse lunar, será de madrugada.

Ciudad de México, México – 05:45 horas.

Bogotá, Colombia – 05:45 horas.

Santa Cruz, Argentina – 07:45 horas.

Lima, Perú – 05:45 horas.

Esmeraldas, Ecuador – 05:45 horas.

La Araucanía, Chile – 06:45 horas.

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