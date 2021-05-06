Pablo Iglesias abandona la política tras perder elecciones

El político español Pablo Iglesias anunció su abrupto retiro de la política, un mes después de dejar su cargo como viceprimer ministro del gobierno central.

Victoria de la derecha lleva a la dimisión de Pablo Iglesias

El fundador del partido izquierdista Podemos hizo un anuncio sorpresa hace unas semanas para presentarse a las elecciones por la región capitalina, que terminaron con una aplastante victoria de la candidata conservadora Isabel Díaz Ayuso.

"Dejo todos mis cargos. Dejo la política. Cuando uno deja ser útil tiene que saber retirarse", dijo Iglesias a periodistas después de conocer los resultados, que describió como una tragedia. "Hemos fallado", sostuvo.

🗣 "La gente ha entendido la importancia de estas elecciones y que nos jugamos pararle los pies a la mentira y al odio de la extrema derecha. Hoy va a haber una enorme lección democrática".@PabloIglesias #4MQueHableLaMayoría pic.twitter.com/YAIZ2NpsoD — PODEMOS (@PODEMOS) May 4, 2021

Aunque Iglesias ya había anunciado que no se postularía a jefe de gobierno en las próximas elecciones nacionales, previstas para 2023, el anuncio precipita su salida de la política española, que ayudó a transformar en la última década.

Pablo Iglesias, fundador del partido izquierdista español Podemos

Iglesias fundó Podemos en enero de 2014 para reunir el voto de los españoles indignados por las medidas de austeridad impuestas tras la crisis financiera de 2008.

En mayo de 2014 ganó un escaño como miembro del Parlamento Europeo, y luego su ascenso político fue veloz.

Podemos logró romper la dinámica bipartidista en España, donde los socialistas y los conservadores del Partido Popular se alternan el poder desde la década de 1980, al allanar el camino para que otros partidos minoritarios se afiancen en el parlamento español.

En 2016, Iglesias logró su mejor resultado tras crear una alianza de partidos de izquierda llamada Unidas Podemos, que obtuvo una cuota de votos que logró pisarle los talones al histórico Partido Socialista.

Pero la visión radical de Iglesias nunca se materializó por completo y en 2019 su fracaso para llegar a un acuerdo con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, obligó a repetir las elecciones.

Más tarde, Podemos y los socialistas formaron el primer gobierno de coalición de España, pero un año y medio después, tras haber anunciado su retiro, Iglesias designó a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como su sucesora.

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