El Papa se compromete a seguir la defensa de los pobres

El Papa Francisco dijo notar que algunas personas, incluso dentro de la Iglesia, lo consideran "una plaga" por defender a los pobres y más vulnerables, pero que eso no lo detendrá porque es parte del cristianismo.

"Pensando en estas situaciones (de exclusión y desigualdad), me convierto en una plaga con mis preguntas. Y sigo preguntando. Y pregunto a todos en el nombre de Dios", dijo Francisco, el primer Papa de América Latina.

El Papa pide más vacunas para los pobres

Hizo un llamado a las compañías farmacéuticas para que liberen patentes para hacer que las vacunas contra el COVID-19 estén más disponibles para los pobres, y señaló que en algunos países solo el 3% o 4% de la población ha sido vacunada.

El Papa Francisco, de 84 años, habló por enlace de video al Encuentro Mundial de Movimientos Populares, una agrupación de organizaciones de base y movimientos sociales que llama la atención sobre la desigualdad en el trabajo, la propiedad de la tierra, la atención médica y otros problemas sociales en el mundo.

Recemos para que, en situaciones sociales, económicas, políticas, conflictivas seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad. pic.twitter.com/UmCjz7ZIOH — Papa Francisco (@Pontifex_es) June 30, 2021

Papa Francisco hace un llamado en favor del medio ambiente

Pidió a industrias como la minería y la madera, "que dejen de destruir bosques, humedales y montañas, que dejen de contaminar ríos y mares, que dejen de envenenar los alimentos y a las personas".

Francisco dijo que los países ricos y las instituciones financieras deberían cancelar las deudas de las naciones más pobres. Los fabricantes y comerciantes de armas deberían dejar de contribuir "a esos espantosos juegos geopolíticos que han costado millones de vidas desplazadas y millones de muertos".

Los gigantes de la tecnología deberían dejar de permitir el discurso de odio, las noticias falsas, las teorías de la conspiración y la manipulación política, señaló, y pidió un ingreso básico universal y que los países consideren acortar la jornada laboral para que más personas puedan tener trabajo.

"Este sistema, con su implacable lógica de lucro, escapa a todo control humano. Es hora de frenar la locomotora, una locomotora descontrolada que se precipita hacia el abismo. Todavía hay tiempo", dijo. "Y así, persisto en mi molestia".

Te recomendamos:Joe Biden se reunirá con el Papa Francisco el 29 de octubre en Roma.

Se refirió a las críticas que ha recibido en el pasado, especialmente de parte de los conservadores de la iglesia estadounidense, cuando ha emitido llamamientos similares.

"Me entristece que algunos miembros de la Iglesia se molesten cuando mencionamos estas pautas que pertenecen a la tradición completa de la Iglesia", dijo.

"Pero el Papa no debe dejar de mencionar esta enseñanza, aunque a menudo moleste a la gente, porque lo que está en juego no es el Papa sino el Evangelio", finalizó.