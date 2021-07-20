Pedro Castillo ganó elecciones en Perú de forma ilegítima: Fujimori

Luego de un mes de espera, las elecciones en Perú ya arrojaron a un ganador: se trata del izquierdista Pedro Castillo. La candidata de derecha, Keiko Fujimori, admitió la derrota por la presidencia, pero arremetió contra su rival socialista por haber ganado de manera "ilegítima" y se comprometió a movilizar a sus partidarios.

Castillo ganó la segunda vuelta electoral, celebrada el 6 de junio, por un estrecho margen de 44,000 votos, pero el resultado oficial se ha retrasado durante semanas por distintas apelaciones de Fujimori destinadas a anular algunas papeletas por presunto fraude, a pesar de la poca evidencia.

La autoridad electoral de Perú dijo que nombraría a Pedro Castillo como el próximo presidente del país, llamándolo "presidente electo" en un comunicado enviado a los reporteros.

Keiko Fujimori dijo que estaba obligada por ley a reconocer el resultado oficial de las elecciones. "Voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la constitución que he jurado defender. La verdad saldrá a la luz de todos modos", dijo a la prensa.

El Jurado Nacional de Elecciones dijo que había desestimado las últimas apelaciones de Fujimori, conservadora e hija del ex presidente encarcelado Alberto Fujimori.

#LoÚltimo | El #JNE proclamó esta noche los resultados de cómputo de la segunda elección presidencial de las Elecciones Generales 2021. pic.twitter.com/rE3gDRdAPq — JNE Perú (@JNE_Peru) July 20, 2021

La Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y Gran Bretaña han dicho que las elecciones en Perú fueron limpias.

Castillo asumirá el cargo el 28 de julio por un período de cinco años como líder de la segunda nación productora de cobre más grande del mundo.

Castillo, ex maestro de escuela de 51 años e hijo de campesinos, se ha comprometido a redactar de nuevo la constitución y aumentar los impuestos a las empresas mineras, pero en las últimas semanas ha suavizado su retórica e insinuado un enfoque más moderado y favorable al mercado.

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Pedro Castillo es presidente de Perú

La autoridad electoral de Perú nombró al socialista Pedro Castillo como el próximo presidente del país, después de haber ganado oficialmente la segunda vuelta de las elecciones en Perú, el 6 de junio, contra la candidata Keiko Fujimori.

"Proclamo a Pedro Castillo como presidente de la república y a Dina Boluarte como primera vicepresidenta", dijo el jefe de elecciones, Jorge Salas, durante una ceremonia televisada el lunes 19 de julio por la noche.

La Embajada de Estados Unidos en Lima envió un tweet, dando la bienvenida al anuncio. "Valoramos nuestros estrechos vínculos con Perú y esperamos fortalecerlos con el presidente electo Pedro Castillo después de su toma de posesión el 28 de julio".

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