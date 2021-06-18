Policía israelí es acusado de la muerte de palestino autista

Un policía israelí ha sido acusado de homicidio involuntario de un palestino autista. De acuerdo al Ministerio de Justicia, el siniestro ocurrió en Jerusalén hace un año y ha provocado protestas además de una condena generalizada.

Iyad al-Halaq, de 32 años, se dirigía a una escuela de necesidades especiales donde era voluntario en la Ciudad Vieja de Jerusalén el 30 de mayo cuando la policía lo persiguió y mató a tiros. Sospechaban incorrectamente que portaba un arma.

El oficial, que no fue nombrado en la acusación publicada, enfrenta una sentencia de cárcel de hasta 12 años en caso de ser declarado culpable.

En el momento de su muerte, Halaq no tenía nada en sus manos y no hacía nada que justificara el actuar de las autoridades. "El acusado disparó a la parte superior del torso, asumiendo así un riesgo irrazonable de causar la muerte de Iyad", dijo la acusación.

Los palestinos se han quejado durante mucho tiempo de las tácticas brutales de la policía y las tropas israelíes en Jerusalén Este y la Cisjordania ocupada. Incluso, los manifestantes compararon el caso de Halaq con el asesinato del afroamericano George Floyd en Estados Unidos a manos de la policía.

"Nada nos traerá justicia. Nada devolverá la vida a mi hijo", dijo la madre de Halaq, Rana. "Otros oficiales estuvieron involucrados en su asesinato. ¿Dónde están sus cargos?"

"No era difícil ver que mi hijo estaba discapacitado. Todos podían ver eso", afirmó Rana.

La policía israelí dice que los agentes solo usan la fuerza o abren fuego cuando es necesario, además de que siempre se investigan incidentes como la muerte de Halaq.

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@Btselem: 'Israel' declara investigaciones sobre el asesinato de Palestinos por las IDF como una hoja de parra para silenciar las críticas, como lo hizo inmediatamente después del asesinato de Iyad al-Halaq, 0 condenados en el lado Israelí.pic.twitter.com/IlurpTZI7N — Palestina Online 🇵🇸🎅🌲 (@Palesonline) June 25, 2020

¿Cómo falleció Iyad al-Halaq, el palestino autista?

De acuerdo a la acusación, Halaq, un palestino autista, se encontraba en la Ciudad Vieja, llevaba una mascarilla y guantes para protegerse del coronavirus, además de estar desarmado, cuando la policía lo vio por primera vez y sospechó que portaba un arma.

Le dijeron que se detuviera en árabe y hebreo mientras alertaron a otras fuerzas por radio de que había un presunto atacante. Dos policías paramilitares fronterizos que recibieron la advertencia por radio vieron a Halaq huyendo y le pidieron que se detuviera.

Como Halaq siguió corriendo, el más veterano de los dos oficiales disparó hacia sus piernas y falló. Luego, lo persiguieron hasta una zona de almacenamiento de basura, donde el oficial subalterno le disparó a Halaq en el estómago.

1/4A year since Iyad al-Halaq’s murder. The family’s legal team issued the following somber statement:

“A year since the horrific crime. Until now the killer has been roaming free for a whole year. The Department for the Investigation of Police (DIP) is delaying the investigation https://t.co/1xiDIFSxJZ — Yanal Jbareen | ينال جبارين | ינאל ג׳בארין (@JbareenYanal) May 30, 2021

Más muertes a manos de autoridades israelís

En medio de un aumento en los incidentes violentos en Cisjordania, un palestino de 16 años murió el jueves después de recibir un disparo de un soldado israelí durante los enfrentamientos del día anterior cerca de la ciudad de Nablus (Naplusa).

El ejército israelí dijo que las tropas se encontraron con decenas de palestinos, uno de los cuales corrió hacia un soldado y le arrojó un explosivo.

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