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Policía israelí es acusado de la muerte de palestino autista

El incidente que le quitó la vida a Iyad al-Halaq, el palestino autista, ocurrió el 18 de junio 2020. Fue confundido por un atacante armado.

FILE PHOTO: A Palestinian woman takes pictures of her friend posing in front of the Israeli barrier with a mural depicting Iyad al-Halaq, in Bethlehem in the Israeli-occupied West Bank
FOTO DE ARCHIVO: una mujer palestina toma fotografías de su amiga posando frente a la barrera israelí con un mural de Iyad al-Halaq, un palestino autista desarmado que fue asesinado a tiros por la policía israelí en junio 18, 2020.|Mussa Qawasma/REUTERS

Escrito por: Reuters

Un policía israelí ha sido acusado de homicidio involuntario de un palestino autista. De acuerdo al Ministerio de Justicia, el siniestro ocurrió en Jerusalén hace un año y ha provocado protestas además de una condena generalizada.

Iyad al-Halaq, de 32 años, se dirigía a una escuela de necesidades especiales donde era voluntario en la Ciudad Vieja de Jerusalén el 30 de mayo cuando la policía lo persiguió y mató a tiros. Sospechaban incorrectamente que portaba un arma.

El oficial, que no fue nombrado en la acusación publicada, enfrenta una sentencia de cárcel de hasta 12 años en caso de ser declarado culpable.

En el momento de su muerte, Halaq no tenía nada en sus manos y no hacía nada que justificara el actuar de las autoridades. "El acusado disparó a la parte superior del torso, asumiendo así un riesgo irrazonable de causar la muerte de Iyad", dijo la acusación.

Los palestinos se han quejado durante mucho tiempo de las tácticas brutales de la policía y las tropas israelíes en Jerusalén Este y la Cisjordania ocupada. Incluso, los manifestantes compararon el caso de Halaq con el asesinato del afroamericano George Floyd en Estados Unidos a manos de la policía.

"Nada nos traerá justicia. Nada devolverá la vida a mi hijo", dijo la madre de Halaq, Rana. "Otros oficiales estuvieron involucrados en su asesinato. ¿Dónde están sus cargos?"

"No era difícil ver que mi hijo estaba discapacitado. Todos podían ver eso", afirmó Rana.

La policía israelí dice que los agentes solo usan la fuerza o abren fuego cuando es necesario, además de que siempre se investigan incidentes como la muerte de Halaq.

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¿Cómo falleció Iyad al-Halaq, el palestino autista?

De acuerdo a la acusación, Halaq, un palestino autista, se encontraba en la Ciudad Vieja, llevaba una mascarilla y guantes para protegerse del coronavirus, además de estar desarmado, cuando la policía lo vio por primera vez y sospechó que portaba un arma.

Le dijeron que se detuviera en árabe y hebreo mientras alertaron a otras fuerzas por radio de que había un presunto atacante. Dos policías paramilitares fronterizos que recibieron la advertencia por radio vieron a Halaq huyendo y le pidieron que se detuviera.

Como Halaq siguió corriendo, el más veterano de los dos oficiales disparó hacia sus piernas y falló. Luego, lo persiguieron hasta una zona de almacenamiento de basura, donde el oficial subalterno le disparó a Halaq en el estómago.

Más muertes a manos de autoridades israelís

En medio de un aumento en los incidentes violentos en Cisjordania, un palestino de 16 años murió el jueves después de recibir un disparo de un soldado israelí durante los enfrentamientos del día anterior cerca de la ciudad de Nablus (Naplusa).

El ejército israelí dijo que las tropas se encontraron con decenas de palestinos, uno de los cuales corrió hacia un soldado y le arrojó un explosivo.

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Rana, madre de Iyad al-Halaq, el palestino autista muerto a tiros por un oficial israelí exige justicia para su hijo. “No era difícil ver que mi hijo estaba discapacitado. Todos podían ver eso”, aseguró. Al-Halaq estaba en camino a su trabajo como voluntario en una escuela de necesidades especiales antes de que la policía lo quisiera detener por sospechar que portaba un arma.
Rana, madre de Iyad al-Halaq, el palestino autista muerto a tiros por un oficial israelí exige justicia para su hijo. “No era difícil ver que mi hijo estaba discapacitado. Todos podían ver eso”, aseguró. Al-Halaq estaba en camino a su trabajo como voluntario en una escuela de necesidades especiales antes de que la policía lo quisiera detener por sospechar que portaba un arma.|REUTERS