Primera Dama ucraniana, Olena Zelenska pide más armas a EU

Atendiendo la invitación de la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Olena Zelenska, Primera Dama de Ucrania habló frente al Congreso de Estadados Unidos y pidió más armas para que su país pueda defenderse de la invasión rusa.

Join Members of Congress and me at the U.S. Capitol as we hear remarks by First Lady Of Ukraine @ZelenskaUA and convey our unwavering support for the people of Ukraine. https://t.co/NIWhGWXavs — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 20, 2022

Zelenska comenzó su discurso de 15 minutos con una presentación fotográfica de niños ucranianos asesinados por ataques con misiles rusos y bombardeos en todo el país. "Estoy pidiendo armas, armas que no se usarían para hacer una guerra en la tierra de otra persona, sino para proteger el hogar de uno y el derecho a despertar vivo en ese hogar”, dijo.

A person wears a Ukrainian flag as Ukrainian first lady Olena Zelenska (not pictured) meets with members of the United States Congress, on Capitol Hill in Washington, U.S., July 20, 2022. Jabin Botsford/Pool via REUTERS|POOL/REUTERS

Zelenska se dirigió al Congreso en ucraniano, y dijo que mientras Estados Unidos los ha ayudado, Rusia los mata. En nombre de las personas que han perdido la vida hizo y de aquellos que han quedado mutilados hizo el pdidio de mas armas, pero especificó que esas armas que no se usarían para hacer una guerra en la tierra de otra persona sino para proteger la casa de uno y el derecho a despertar vivo en esa casa. Dijo que lo que pide es sistemas de defensa aérea para que no maten los cohetes, para que no maten a los niños en sus cochecitos, para que los cohetes no destruyan las habitaciones de los niños y maten a familias enteras.

Antes de su discurso ante el Congreso, Zelenska se reunió el martes con la primera dama Jill Biden en la Casa Blanca y con el secretario de Estado Antony Blinken en el Departamento de Estado.

El Congreso estadounidense esta en la antesala de un receso por el verano y la primera dama ucraniano lo sabe por eso pidió celeridad en el asunto ya que losucranianos también quieren regresar a la normalidad, pues ya son casi 4 meses desde que inició la invasión rusa.

Hasta ahora, Estados Unidos ha proporcionado alrededor de $ 8 mil millones en ayuda militar desde que comenzó la guerra a fines de febrero, incluidos alrededor de $ 2,2 mil millones en el último mes.