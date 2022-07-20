Biden recibe en la Casa Blanca a Olena Zelenska, primera dama de Ucrania

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, recibió el martes en la Casa Blanca a su par de Ucrania, Olena Zelenska, con el objetivo de abordar la situación en su país ante la ofensiva rusa.

A su llegada a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden entregó a la primera dama ucraniana un ramo de flores con los colores de Ucrania: girasoles amarillos, hortensias azules y orquídeas blancas

First Lady of Ukraine Olena Zelenska embodies the same tenacity and resilience as the country she hails from.



It was an honor for Jill and me to welcome her to the White House this afternoon. pic.twitter.com/X8liTFT8Yw — President Biden (@POTUS) July 19, 2022

La Casa Blanca informó que Zelenska está visitando Washington DC "para resaltar el costo humano de la agresión de Rusia contra Ucrania". "Hablarán sobre el apoyo continuo de Estados Unidos al gobierno de Ucrania y su pueblo mientras defienden su democracia y hacen frente a los impactos humanos significativos de la guerra de Rusia, que se sentirá en los próximos años", detalló el gobierno en un comunicado.

A la reunión con la primera dama Zelenska asistieron la vicepresidenta Kamala Harris, su esposo el segundo caballero Douglas Emhoff, la embajadora de EEUU ante las Naciones Unidas Linda Thomas-Greenfield, la Administradora Adjunta de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) Isobel Coleman, la Subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos Victoria Nuland y el director general de Salud, Vivek Murthy .

Zelenska se dirigirá al Congreso de EU

Durante su visita oficial a Washington DC, la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, tiene previsto visitar el Capitolio y dirigirse al Congreso de EU el miércoles.

UKRAINE-CRISIS/JILL BIDEN|JONATHAN ERNST/REUTERS

En mayo Jill Biden realizó una visita no anunciada a Ucrania y se reunió con la primera dama ucraniana y visitaron una escuela y se unieron a los niños que estaban preparando regalos para el Día de la Madre.

En el encuentro de este martes, Jill Biden recordó las conversaciones con Zelenska sobre las preocupaciones por los problemas de salud mental que enfrentan los refugiados ucranianos tras el estallido de la guerra el 24 de febrero pasado.

