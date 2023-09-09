¿Quién es Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública que sufrió un atentado?

El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, dio a conocer durante septiembre de 2023 que dejará el cargo, por razones aún desconocidas, pero quién es el titular, conocido por el atentado a balazos que sufrió mientras circulaba por Paseo de la Reforma en junio de 2020.

Omar García Harfuch, de 41 años, es licenciado en Derecho y Seguridad Pública, pero además tiene otras acreditaciones académicas de diversas instituciones internacionales, como la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), de la Academia Nacional del FBI, de Estados Unidos y la Universidad de Harvard.

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En México, ha tenido un papel importante debido al trabajo que ha realizado para detener la delincuencia y el narcotráfico, uno de los principales problemas del país.

En 2008, Omar García ingresó a la Policía Federal como jefe de departamento de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito.

Asimismo, ha causado cierto impacto luego de los operativos que ha encabezado, los cuales han significado un golpe duro contra el narcotráfico.

Estuvo involucrado en la detención de Dámaso López Núñez, alías 'El Licenciado', líder del Cártel de Sinaloa que fue extraditrado a Estados Unidos. Asimismo, se encargó de declarar en contra durante el juicio de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, el cual se suscitó en Nueva York.

Por otra parte, fue el coordinador de las capturas de figuras importantes como Javier Duarte, en Guatemala, y de Roberto Borge, en Panamá.

Omar García Harfuch obtuvo la jefatura de la Policía de Investigación de la Ciudad de Méxcio en junio del año pasado, además de que se nombró como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, para sustituir a Jesús Orta Martínez.

El secretario Omar García encabezó operativos con los que se lograron capturas de líderes de grupos criminales, como Jorge Flores 'El Tortas', de la Anti-Unión y Pedro Ramírez 'El Jamón', de la Unión Tepito.

En junio de 2022 sufrió un atentado cuando circulaba por la zona de Reforma, mientras circulaba en un auto acompañado de dos escoltas, quienes murieron, mientras él sobrevivió y fue llevado a un hospital de Santa Fe en donde lo reportaron fuera de peligro.

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