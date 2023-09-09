Omar García Harfuch renuncia como Secretario de Seguridad de la CDMX

A través de sus canales oficiales, el jefe de Gobierno interino de la Ciudad de México, Martí Batres, anunció que Omar García Harfuch presentó la renuncia a su cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX este sábado 9 de septiembre.

Con esta decisión, Harfuch se perfila para ser un aspirante a candidato para la jefatura de Gobierno de la capital en las próximas elecciones de 2024, ya que se encontraba en los últimos días para separarse de su puesto y poder cumplir con los tiempos establecidos de cara al próximo proceso electoral de la capital.

A pesar de que en el pasado García Harfuch ya ha declarado a medios nacionales que "está listo" para el reto de ser Jefe de Gobierno de la CDMX, su candidatura aún no está confirmada y se espera que en los próximos días anuncie sus aspiraciones profesionales.

Me visitó el Lic. @OHarfuch para informarme su decisión de separarse del cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana del @GobCDMX. pic.twitter.com/T3gHAqlPZn — Martí Batres (@martibatres) September 9, 2023

"Me visitó el licenciado Omar Harfuch para informarme su decisión de separarse del cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México", compartió en sus redes sociales Martí Batres, junto a una fotografía de la reunión que sostuvo con quien fuera jefe de la policía capitalina.

En sustitución, el mismo Batres anunció, horas más tarde, que el sustituto de Harfuch sería el maestro Pablo Vázquez Camacho, quien fungía como subsecretario de la misma SSC, por lo que se da un relevo natural en la dependencia.

"Hoy mismo he designado como nuevo titular de la SSC de la CDMX al Maestro Pablo Vázquez Camacho", escribió en su misma cuenta de Twitter.

Hoy mismo he designado como nuevo titular de la @SSC_CDMX al Maestro Pablo Vazquez Camacho (@PabloVazC). pic.twitter.com/3VuIVLHeWo — Martí Batres (@martibatres) September 9, 2023

Atentado contra Omar García Harfuch en 2020

Con este anuncio, Omar García Harfuch deja las riendas que había tomado en 2019 para dirigir a la SSC de la CDMX, donde protagonizó un atentado en su contra en el 2020 que puso en riesgo su vida, pero del cual salió ileso y de donde se deslindaron varias líneas de investigación relacionadas con el narcotráfico.

Fueron al menos 19 personas las que fueron detenidas tras el atentado al entonces titular de la SSC, las cuales señalaron al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por lo sucedido. En el ataque murieron tres personas: dos de los escoltas del jefe de la policía capitalina y una mujer que circulaba en la zona.

¿Quién es Omar García Harfuch?

Antes de asumir su cargo como jefe de la policía capitalina, García Harfuch tuvo que recorrer al interior de la corporación en distintos puestos. Fue en el 2008 cuando se incorporó a la Policía Federal como jefe de departamento de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito.

Entre 2012 y 2014, fue Coordinador Estatal de la Policía Federal en el estado de Guerrero; hasta que en el 2015 asumió como titular de la División de Investigación de la Policía Federal.

El gran salto se dio en el 2016, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando fue nombrado como jefe de la División de Investigación de la Policía Federal, posteriormente titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), hoy en día conocida como Fiscalía General de la República (FGR).

Ya en 2019 renunció a su puesto en la AIC para convertirse en Jefe de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), además de coordinador de Inteligencia del Gabinete de Claudia Sheinbaum y, finalmente, titular de la SSC de la CDMX.

