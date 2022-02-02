Tintes de racismo; escuelas de EU reciben amenazas terroristas

En EU al menos una docena de escuelas y universidades conocidas históricamente por su asistencia afroamericana, recibieron amenazas terroristas y cerraron sus campus, un día después de que una serie de amenazas similares forzaran la cancelación de clases en otras escuelas.

Las amenazas contra las escuelas en ciudades desde Baltimore hasta Nueva Orleans se produjeron el primer día del Mes de la Historia Negra en EU.

Las amenazas se producen cuando EU continúa enfrentando la injusticia racial tras los asesinatos de alto perfil de estadounidenses negros como George Floyd en los últimos años y una batalla campal por la enseñanza en las escuelas públicas de la "teoría crítica de la raza", que pone la historia de la institucionalización el racismo en un contexto más amplio.

El FBI está "consciente" de las amenazas terroristas y "está trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para abordar cualquier amenaza potencial", dijo en un comunicado.

Alentó a los miembros del público a informar cualquier cosa sospechosa a la oficina.

At least a dozen historically Black colleges and universities in the United States received bomb threats and put their campuses on lockdown, a day after a rash of similar threats forced several of them to cancel classes https://t.co/JDq58ARUlB pic.twitter.com/ML5k00hlVB — Reuters (@Reuters) February 2, 2022

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en una conferencia de prensa el martes que "nos tomamos estas amenazas increíblemente en serio", pero dijo que la Casa Blanca aún no tenía una evaluación de lo que había motivado las amenazas.

La Universidad Howard en Washington, la Universidad Estatal Morgan en Maryland, el Spelman College en Georgia y la Universidad Xavier de Luisiana se encuentran entre las HBCU que recibieron amenazas terroristas, según publicaciones en Twitter y declaraciones de las escuelas.

López Matthews Jr. / Bibliotecario:

Hay una resiliencia que se necesita para lidiar con estas cosas porque tienes que entender que no puedes dejar que te paralicen, tienes que continuar con tu día, continuar con tu vida, simplemente continuar con una mayor sentido de urgencia, un sentido elevado de “déjame ser consciente de mi entorno” solo para protegerte a ti mismo y proteger a la escuela.

Racismo y amenazas terroristas contra escuelas en EU

Matthews dijo que la Universidad de Howard estuvo bajo la amenaza de atacantes racistas durante los disturbios en Washington en 1919, y nuevamente en la década de 1960 durante el movimiento de derechos civiles de EU "Las instituciones de la comunidad negra se convierten en objetivos cuando los problemas de raza, los derechos civiles y la igualdad emergen a la superficie y se convierten en el punto central de la sociedad estadounidense", dijo Matthews.

Howard dio el visto bueno el martes por la mañana unas horas después de que el campus recibiera una amenaza alrededor de las 2:55 a. m., pero no todos los estudiantes se tranquilizaron. Para el mediodía del martes, al menos seis de las HBCU que recibieron amenazas terroristas las investigaron y emitieron mensajes de "todo despejado", aunque algunas, incluidas Spelman y Tougaloo College en Mississippi, todavía estaban dando clases virtualmente durante el día.

El lunes, varias otras HBCU les dijeron a los estudiantes y al personal que se refugiaran en el lugar y cancelaron las clases del día después de amenazas de terroristas similares. Las autoridades dijeron que no encontraron ningún dispositivo sospechoso, lo que permitió que las escuelas reabrieran.