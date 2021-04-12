¡Regresa la adrenalina! Reabren parque de diversiones en Holanda

En Holanda los fanáticos de la montaña rusa que estaban dispuestos a soportar la prueba de antígeno y los molestos hisopos nasales, con tal de obtener su dosis de adrenalina, pudieron regresar a un parque de diversiones durante este fin de semana.

Se ofrecieron dos mil entradas en el parque de atracciones "Hellendoorn", que se convirtió en el primero en reabrir en los Países Bajos,desde que las medidas restrictivas por el COVID-19 lo obligaron a cerrar temporalmente el año pasado.

Today we are at Adventure Park #Hellendoorn for their pilot opening day!

(negative covid-19 test required)



Feels great to finally get on some rides again! 🎢 pic.twitter.com/7jk7M1fZRF — Robbin | SEEKING THE THRILL 🖤🎢 (@STTHRILL) April 10, 2021

La popular exposición de flores de Keukenhof, zoológicos, casinos y atracciones turísticas históricas también participaron en la prueba para poder relajar las medidas contra el nuevo coronavirus, que requirió una planificación seria para permitir el distanciamiento social.

Los visitantes mayores de 12 años debían solicitar un boleto en línea y reservar una prueba COVID-19 en una pequeña cantidad de lugares designados. Un resultado negativo de la prueba tomada no más de 40 horas antes tuvo que presentarse en una aplicación de celular en la entrada del parque, junto con una identificación.

Reabren parque de diversiones en Holanda. REUTERS/Piroschka van de Wouw|PIROSCHKA VAN DE WOUW/REUTERS

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Regresó la adrenalina

Chermaine Streppel, de 20 años, viajó 100 kilómetros hasta el parque de diversiones. "Cinco segundos, un molesto palo en la nariz y luego a divertirse por todo un día. Creo que es genial que podamos ir a un parque temático, sí, estoy muy feliz por eso", dijo.

Vincenzo van Wijk, que pasó un día en Hellendoorn con amigos, también pensó que valía la pena la molestia. Había echado de menos la emoción de "Las montañas rusas, las fuerzas G, para poder dar un vuelco, volver a rodar, sin caer de bruces, digámoslo así".

Reabren parque de diversiones en Holanda. REUTERS/Piroschka van de Wouw|PIROSCHKA VAN DE WOUW/REUTERS

Alrededor del 75% de las entradas disponibles se vendieron, y la renuencia a someterse a pruebas anti COVID, fue la probable razón del déficit, dijo René Peul, director de marketing y ventas de Hellendoorn