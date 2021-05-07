El próximo domingo 9 de mayo se conmemora el final de la Segunda Guerra Mundial, por ello Rusia realiza ensayos para el desfile del Día de la Victoria.

Cientos de rusos acudieron al centro de la ciudad de Moscú para ver el ensayo del desfile del Día de la Victoria.

Desde horas tempranas, familias enteras salieron a las calles para saludar a los militares y admirar el ensayo general del desfile, previsto para comenzar a las 10.00 am, hora local, del próximo domingo.

Vehículos militares históricos y contemporáneos

Los espectadores pudieron ver vehículos militares históricos y contemporáneos en la calle Tverskaya que conduce al Kremlin, mientras que los aviones rusos volaban en formaciones arriba.

Numerosos soldados y una gigantesca columna de equipos militares marcharon por céntricas avenidas de Moscú, acompañados por el vuelo de los aviones que pudo ser apreciado en el cielo azul de la urbe, tocada este viernes por un excelente clima.

Fiesta más importante

El residente ruso, Sergei Volkov, dijo que "Esta es la fiesta más importante para mí porque mis dos abuelos pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Ambos lograron la victoria y ambos murieron a causa de sus heridas poco después. Estoy pensando en la nueva generación. Podía escuchar esta historia de mi abuela. Y mis dos hijas solo pueden escucharla de mí. Quiero enseñarles, darles alguna información, algo de memoria. Recordar nuestra historia es nuestro deber frente a nuestros abuelos que lucharon en la guerra"

Algunas personas se quejaron de que el acceso a la calle Tverskaya estaba bloqueado con vallas y vehículos de servicio en la calle.

Rusia conmemora el final de la Segunda Guerra Mundial el 9 de mayo. La derrota de la Alemania nazi en Europa se celebra en otro lugar un día antes, el 8 de mayo, debido a la diferencia horaria entre Moscú y otras capitales europeas cuando entró en vigor la rendición de las fuerzas alemanas.

Se prevé que en la parada militar participen más de 12,000 efectivos y casi 200 vehículos y otras unidades de equipo militar.

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En la parte aérea del desfile participarán 76 helicópteros y aviones. Por primera vez, durante el desfile del 9 de mayo, helicópteros de transporte pesados Mi-26 sobrevolarán la Plaza Roja, seguidos por Mi-8 y Mi-35.

En la ciudad rusa de Ekaterimburgo se prueban los vehículos militares para el desfile, y se prepara todo el material bélico histórico.

Icónicas motocicletas

Las icónicas motocicletas Ural son preparadas para el desfile, ya que fue de gran utilidad durante la guerra por parte de la URSS.

Entre los legendarios vehículos de guerra, resalta un tanque que estuvo bajo el mando del Héroe de la Unión Soviética, Iván Goncharenko, uno de los héroes de la liberación de Praga de los fascistas.

Los participantes del desfile que conmemora el Día de la Victoria en Ekaterimburgo deberán respetar las medidas sanitarias contra el coronavirus para la celebración.

Se espera que además de Rusia, también conmemoren el Día de la Victoria la mayoría de las antiguas repúblicas soviéticas, que también fueron protagonistas y víctimas en el enfrentamiento al fascismo alemán.

