Sequía en USA: lago Oroville, en California, a 35% de su capacidad

Las vistas aéreas captadas por un dron mostraron el nivel extremadamente bajo del lago Oroville, en California. Las imágenes mostraron casas flotantes ancladas en los niveles de agua extremadamente bajos del lago californiano, cuyo nivel de agua está a 35% de su capacidad, de acuerdo el Departamento de Recursos Hídricos del estado.

El lago Oroville es el segundo embalse más grande del estado.

La sequía ya ha arrasado gran parte del oeste de Estados Unidos, lo que llevó a los agricultores de California a dejar los campos en barbecho además de provocar el racionamiento de agua y energía en varios estados.

As extreme drought continues to choke the southwest, new satellite images are showing the significant effect it's having on California's reservoirs — many of which have critically low water levels. https://t.co/taZ753IjTK pic.twitter.com/V2h7G3fiqf — CNN (@CNN) June 18, 2021

Además, esta sequía se agravó en gran parte del cinturón agrícola del país durante esta semana, por lo que amenaza los cultivos de maíz, soja y trigo plantados durante la primavera en Iowa, Minnesota y las Dakotas, dijeron meteorólogos y climatólogos.

El desarrollo de cultivos en el centro de Estados Unidos ha sido muy observado este año, ya que los precios de los granos y las semillas oleaginosas rondan los niveles más altos en casi una década. Además, los suministros mundiales se reducen.

Las lluvias pronosticadas para el norte del Medio Oeste y las Grandes Llanuras este fin de semana y la próxima semana traerán alivio a algunas zonas. Pero los severos déficits de humedad sugieren que los rendimientos de los cultivos en las áreas clave de producción de Estados Unidos continúan en riesgo.

Al 1 de junio, una cuarta parte del área del oeste de los Estados Unidos está experimentando una sequía excepcional, que es más del doble del área de cualquier período a ese nivel en la última década. Este nivel de sequía puede provocar una pérdida generalizada de cultivos y pastos, riesgo de incendios y escasez de agua que provocan emergencias hídricas.

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@raulbrindis Mientras Ustedes de #houstontexas ODIAN LA LLUVIA, ABORRESEN LOS DIAS NUBLADOS y vuelven a odiar la lluvia. En #California necesitamos El agua😭 El lago #Oroville se está reduciendo y los funcionarios estatales predicen que alcanzará un mínimo histórico @CaraTurky pic.twitter.com/QVs91OtiJx — Bunburyfan (@Bunburyfan8) June 4, 2021

40 millones bajo advertencia por ola de calor en el oeste de USA

Aunado a la sequía que vive Estados Unidos y buena parte del mundo, más de 40 millones de estadounidenes están en alerta por una intensa ola de calor que se apoderó del oeste a principios de esta semana. Se registraron temperaturas récord en California, Arizona, Utah, Montana e Idaho.

El Servicio Meteorológico Nacional estadounidens (NWS por sus siglas en inglés) dijo que su estación de monitoreo oficial en el Aeropuerto Internacional McCarran, en Las Vegas, registró un máximo de 46.1° Celsius, rompiendo el récord de 45.5° establecido en 1940.

El calor junto a los niveles de agua bajos de los ríos debido a la sequía significa que la gente tendrá menos agua para la agricultura, el uso de agua municipal y otras necesidades ambientales.

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