Muertos y heridos por balacera entre pandillas en cárcel Honduras

Al menos cinco reos murieron y 39 resultaron heridos tras un enfrentamiento a tiros entre miembros de pandillas en la prisión de alta seguridad “La Tolva”, localizada al este de la capital de Honduras, así lo reportaron autoridades judiciales.

Entre los heridos, que incluyen algunos custodios, hay 13 de gravedad y autoridades temen que pueda subir el número de decesos tras la pelea, entre integrantes de la Mara 18 y de la Mara Salvatrucha, que duró casi tres horas y durante la que se detonó al menos una granada, conforme a reportes de la fiscalía local.

Familiares buscan información de reos

Patrullas, ambulancias, policías antidisturbios, servicios forenses y vehículos militares llegaron a la escena; atendieron la emergencia, mientras decenas de familiares de los reos esperaban fuera de la prisión.

“Todavía no sabemos nada. Tengo dos hijos y un hermano allí, en la cárcel y no sé nada de ellos. Necesito información, necesito saber cómo están”. - Pariente no identificado de internos.

“Los reos que participaron en la riña fueron disparando de sección en sección. Parece que también explotaron un par de granadas en la zona del campo. Ahora, tenemos que esperar la información oficial de las autoridades penitenciarias”. - Nicida Zamora, representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Constantes enfrentamientos entre pandillas en prisión

Las cárceles en Honduras, bajo control militar desde finales del 2019, son escenario frecuente de episodios de violencia por enfrentamientos entre miembros de las pandillas y bandas del crimen organizado.



En diciembre de 2019, 18 reos murieron en la cárcel de la ciudad turística Tela, en el litoral Atlántico y tres días después fallecieron otros 19 en el centro penitenciario “El Porvenir”, unos 80 kilómetros al este de Tegucigalpa, también por peleas entre pandillas.

Unas 25 cárceles alojan en Honduras a más de 22.000 reos en condiciones de hacinamiento, carencia de alimentos e insalubridad, en una situación agravada por la corrupción, según organismos humanitarios.

