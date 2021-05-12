Sospechoso del tiroteo en Times Square fue arrestado en Florida

El hombre sospechoso del tiroteo en Times Square el pasado 8 de mayo fue arrestado en Jacksonville, Florida. Se trata de Farrakhan Muhammad quien se cree fue el culpable de herir a tres personas, dos mujeres y una niña de cuatro años.

"Buenas tardes a todos. Estuvimos todos allí el sábado por la noche en Times Square cuando dispararon sin sentido a tres personas inocentes. Si bien hoy no hay alegría, hay justicia. Hace varias horas, en Florida, el tirador en el incidente fue detenido y eventualmente será devuelto para enfrentar la justicia en la ciudad de Nueva York", anunció en conferencia de prensa el comisionado del departamento de policía de Nueva York, Dermot Shea.

#TimesSquare video from the shooting in Times Square: tourists run for their lives after 3 shots ring out. pic.twitter.com/6Oxb7GwpbX — FDNY Response Videos (@FDNYRespVids) May 8, 2021

El jefe de detectives de la policía de Nueva York, James Essig, dio más detalles del arresto. "Hoy temprano, miembros de la Oficina del Alguacil de los Estados Unidos detuvieron a Farrakhan Muhammad en un estacionamiento de McDonald's en Starke, Florida, a las afueras de Jacksonville. El señor Muhammad estaba con una mujer que, creemos, es su novia y fue detenido sin incidente". La policía espera que Muhammad sea devuelto a Nueva York.

Tiroteo en Times Square

El sábado, tres transeúntes fueron baleados después de que estallaran disparos durante una disputa en una esquina de Times Square, una de las zonas más turísticas y concurridas de la ciudad que no duerme. Se desconoce los motivos que iniciaron la riña entre los cuatro hombres, quienes comenzaron a pelear acaloradamente antes de que uno, al parecer Muhammad, sacara un arma, con la que empezó a disparar.

Una niña de cuatro años de Brooklyn, una turista de 23 años de Rhode Island y una mujer de 43 años de Nueva Jersey fueron heridas pero se espera que se recuperen por completo.

Agentes de policía de la ciudad de Nueva York montan guardia después de un tiroteo en Times Square, el 8 de mayo de 2021.|JEENAH MOON/REUTERS

Las tasas de criminalidad se han disparado en Nueva York y otras ciudades estadounidenses en el último año, aunque las explicaciones del aumento varían.

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