Subastan en cifra millonaria la primera imagen de Spider-Man negro

Una sola página de un cómic de Spider-Man, del "Asombroso Hombre Araña" por primera vez enfundado en su traje color negro, obtuvo un récord de 3.36 millones de dólares en la subasta de Heritage Auctions, organizada en la ciudad de Dallas en los Estados Unidos.

La página fue la obra de arte original de Mike Zeck y muestra a Spider-Man con un traje negro por primera vez.

"Así que es único en su clase. Solo hay una pieza de esta obra de arte en el mundo y es la página específica en que ves por primera vez a Spider-Man vistiendo su traje negro. Son dos tercios grandes de una página, es una imagen realmente icónica. Hubo un gran empuje de juguetes detrás de esto y fue uno de esos momentos en la tradición de la fama de Spider-Man que contó esta parte importante de la historia que posteriormente este personaje se convertiría en Venom. Es bastante asombroso.", dijo a Reuters Joe Maddalena, vicepresidente de Heritage Auctions.

La página de Spider-Man no fue el único lote relacionado con cómics que ganó millones en la subasta.

#SpiderMan's Black Costume Origin Sells for $3.36 Million at Heritage Auctions to Shatter #ComicArt Record.#Superman also breaks $3 million barrier with Action Comics No. 1 sale to kick off four-day #Comics and Comic Art event. 💥https://t.co/MPvQamZcei#MarvelComics pic.twitter.com/iB7RyRsAeF — Heritage Auctions (@HeritageAuction) January 13, 2022

Spider-Man vence a Superman, al menos en la subasta

Otra historieta, esta relacionada con el "Hombre de Acero", Superman, también encontró comprador.

Joe Maddalena / Vicepresidente de Heritage Auctions:



Bueno, lo sorprendente es que solo unos minutos después de esto, teníamos la subasta número uno, el origen y la primera aparición de Superman, ¿de acuerdo? Una copia de alta calidad, $3.18 millones de dólares. Así que Spider-Man de 1984 venció a Superman, lo cual es increíble.

‘Action Comics’ No. 1 Sells for $3.18 Million https://t.co/pA9N3g28IM — The Hollywood Reporter (@THR) January 13, 2022

Las casas de subastas se volcaron a la cultura popular desde el comienzo de la pandemia, con precios récord para cómics y cromos de Pokémon.

"Creo que la cultura popular está ocupando su lugar en el mundo del arte, donde estos personajes de historietas, que hemos visto con la popularidad de las películas de Marvel, están liderando la vanguardia de la cultura popular. Y Spider-Man es una parte importante del tejido de esa parte de la sociedad y los coleccionistas están comprando su nostalgia. Entonces, en lugar de comprar su, ya sabes, pieza de arte contemporáneo, esto es todo. Prefieren tener esto porque les habla más que una obra de arte contemporáneo."

Fue en 1982, cuando por la impresionante cantidad de 220 dólares, Jim Shooter, entonces editor en jefe de Marvel Comics, compró la idea de un Hombre Araña vestido con un traje negro.

Dos años después, en 1984, la historia del Hombre Araña y el origen de tal atuendo llegaron a las páginas de la historieta.

La idea que dio inició al proceso creativo del artista Mike Zeck y que fue adquirida hace 30 años por poco más de 200 dólares, hoy se tradujo en más 3 millones de dólares, tan solo por una página.