Estrenos de películas más esperadas del 2022

La pandemia del Covid-19 paralizó al mundo entero por casi dos años. Uno de los sectores más afectados fue el cinematográfico, pues durante ese tiempo, decenas de estrenos de películas se pospusieron para no tener pérdidas en las taquillas.

A pesar de eso, este 2022 viene repleto de estrenos de películas y series que se pospusieron desde el 2020. Algunos de los estrenos más esperados son:

1. Scream

La cinta va de una mujer que vuelve a su ciudad natal para investigar quién está detrás de una serie de crímenes atroces. Está protagonizada por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillet y se estrena el 14 de enero del 2022.

2. Nightmare Alley

Este es un remake de ‘El callejón de las almas perdidas’ de 1947, dirigido por Guillermo del Toro, que llegará a los cines el 28 de enero.

3. Morbius

Esta cinta protagonizada por Jared Leto está ambientada en el universo de Spider-Man. Ahí, Leto protagonizará a uno de sus villanos más icónicos del superhéroe. Llegará a las salas el 28 de enero.

4. Uncharted

Hablando de Spiderman, esta cinta basada en la franquicia de videojuegos que lleva el mismo nombre, está protagonizada por el actor que le da vida al arácnido, Tom Holand. Llegará a los cines el 11 de febrero.

5. The Batman

Quizás uno de los estrenos más esperados luego de que su estreno se pospuso el 25 de junio. Su nueva fecha de estreno está fijada para el 4 de marzo.

6. Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore

La continuación de esta precuela de Harry Potter causó mucha poilémica cuando la producción anunció que Johnny Depp no continuará en la película en su papel de Grindelwald. Estará disponible en los cines el 8 de abril.

7. Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Este 6 de mayo del 2022 continuaremos la aventura de Steven Strange a través del multiverso de Marvel. En la película participarán actores como Rachel McAdams, Elisabeth Olsen y Chiwetel Ejiofor.

8. Jurassic World: Dominion

Una película más de estos animales extintos llegará el 10 de junio para mostrarnos las consecuencias de la cinta anterior, ¿qué sucederá en la tercera parte de esta nueva saga?

9. Lightyear

La película protagonizada por uno de los personajes de Toy Story más populares, Buzz Lightyear, estará dispoinible a partir del 17 de junio en cines. Como dato extra, Chris Evans, quién dio vida al Capitán Am´erica, prestará su voz para el personaje.

10. Minions. El origen de Gru

El primero de junio conoceremos los origenes de uno de nuestro villano favortito, así como sus primeros encuentros con los emblemáticos minions.

11. Thor: Love and Thunder

El Dios del trueno regresará el 8 de junio para su cuarta entrega, esta vez acompañado de la actriz Natalie Portman.

12. Black Adam

Esta entrega de DC dirigida por el director Jaume Collet-Serra, podrás verla desde el 29 de julio de 2022.

13. Misión Imposible 7

Otra de las cintas afectadas por la pandemia de Covid-19 fue la que protagoniza Tom Cruise. A pesar de los retrasos e inconvenientes, la fecha anunciada para su estreno es el 30 de septiembre.

14. The Flash

Otra de las películas más esperadas del 2022 es la del personaje más rápido de DC Comics, el cual tendrá su primera película individual este 4 de noviembre luego de los retrasos por la pandemia.

15. Spider-Man': un nuevo universo 2

El 7 de octubre de 2022 volveremos a ver a Miles Morales encarando a los villanos de Nueva York con el icónico traje de Spiderman. Esta película llega gracias al éxito de la primera parte.

16. Black Panther: Wakanda Forever

Este 11 de noviembre veremos una cinta de Black Panther sin T’Challa, esto por la muerte de Chadwick Boseman, actor que le dio vida al rey de Wakanda. A pesar de eso, los actores de la película han asegurado que su difunto compañero estaría contento con el resultado.

16. Avatar 2

Otro de los estrenos más esperados es Avatar 2, en la cual seguiremos las aventuras de los protagonistas en las salvajes tierras de Pandora. Su estreno está programado para el 16 de diciembre.

17. Aquaman 2

El carismático Arthur Curry, volverá del mar para vivir salvar al mundo una vez más el 16 de diciembre del 2022.

18. Super Mario Bros: The Movie

La popular franquicia de videojuegos de Super Mario Bros por fin lanzará una película de las aventuras del bigotón a finales del 2022.

19. Desenchanted

En esta cinta conoceremos que sucedió con Giselle después de quedarse a vivir en el mundo real por amor, ¿acaso encontró su ‘felices para siempre’?

20. Pinocho

Finalmente, el clásico animado volverá a la gran pantalla para regalarnos un poco de magia a finales de este nuevo año.